Acun Ilıcalı ile pazarlık başlıyor! İspanya'dan teklif

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in son haftasında Norwich City'yi 2-1 yendi ve normal sezonu 6. sırada bitirerek ligi play-off etabında tamamladı.

"TAKIMIMIZIN GÖSTERDİĞİ KARAKTERDEN GURUR DUYUYORUZ"

Maç sonrası Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonuç, oyuncularımızın sahadaki emeği ve taraftarlarımızın sezon boyunca verdiği desteğin bir sonucudur. Takımımızın gösterdiği karakterden gurur duyuyoruz."

ILICALI'NIN GOLCÜSÜ, LA LIGA'NIN RADARINDA

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de transfer yolu gözüktü.

Hull City'ye büyük umutlarla transfer olan golcü futbolcu Oli McBurnie, İspanya La Liga kulübünün transfer hedefi oldu.

İSPANYOLLAR YAZDI, BONSERVİSİ HAZIR

İspanyol medyasında yer alan habere göre Real Betis, Hull City'nin yıldız golcüsü Oli McBurnie'i istiyor.

Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Real Betis, forvet piyasasında önemli hamleler yapmaya başladı ve kulübün 1 numaralı hedefi, Hull City'nin golcüsü Oli McBurnie oldu. Hull City'nin İskoç golcüsü, Las Palmas'taki döneminin ardından eski formuna yeniden kavuştu. İngiltere'deki performansı, onu yeniden büyük kulüplerin hedefi haline getirdi.

39 maçta 18 gol 8 asist üreten Oli McBurnie, Real Betis'in ilgisini çekti.

Real Betis, gelecek sezon için forvet arıyor. Betis'in aradığı forvet özelliklerinde; Sahada varlığı güçlü, sırtı kaleye dönük oynayabilen, ceza sahasında bitirici olması talep ediliyor. Oli McBurnie, bu özelliklere mükemmel bir şekilde uyuyor. Oli McBurnie, sadece bitirici özelliği ile değil, aynı zamanda hücuma katkıda bulunan ve takım arkadaşları için gol fırsatları yaratan bir oyuncu.

HULL CITY, ELİNDE ÖNEMLİ BİR VARLIK OLDUĞUNUN FARKINDA

Hull City, en önemli varlığını bırakmaya niyetli değil. Oli, Hull'ün hücum hattının en önemli ismi oldu ve piyasa değerini artırdı.

Oli McBurnie, Avrupa kupalarında mücadele eden, yeteneklerini sergileyebileceği ve kendisine göre elverişli bir ortama sıcak bakabilir.

8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Real Betis'in 8 milyon Euro teklif etmesi bekleniyor. Bu, görüşmelerde başlangıç rakamı olacak. İspanyol ekibi, golcü futbolcu için makul bir rakam olarak görüyor.

Hull City, beklentilerini karşılayan bir teklif gelirse, önerileri değerlendirecek."

