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Futbol
Haber Giriş: 21.09.2020 - 00:19 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı ile Mesut Özil arasında heyecanlandıran Türkiye diyaloğu! Fenerbahçe...

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Acun Ilıcalı ile Mesut Özil arasında heyecanlandıran Türkiye diyaloğu! Fenerbahçe...
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Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında düzenlediği "Eğitime Destek Kampanyası"na telefonla bağlanan Mesut Özil, Ilıcalı'ya verdiği yanıtla futbolseverleri heyecanlandırdı.

Premier Lig devlerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcunın adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyor.

Aldığı yıllık ücret sebebiyle transferin sponsor olmadan gerçekleşmesi zor gözükse de yıldız oyuncunun Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın düzenlediği kampanyaya destek vermek amacıyla telefonla bağlanan Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın." sözlerine "İnşallah Acun ağabey. Her şeyin hayırlısı." yanıtını verdi.

 

Acun Ilıcalı ile Mesut Özil arasında heyecanlandıran Türkiye diyaloğu Fenerbahçe...

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