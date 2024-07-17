Acun Ilıcalı: İki takımımla da şampiyon olmak istiyorum

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Hull City’nin bugün Fenerbahçe ile oynayacağı dostluk maçı öncesinde kulüp başkanı Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, teknik direktör Tim Walter ve takımın Türk oyuncusu Abdülkadir Ömür basın mensuplarının karşısına çıktı. Ilıcalı, Türkiye kampının takım üstünde olumlu etkileri olduğunu belirterek “Premier Lig’e çıkmak için şansımızı her zaman zorlayacağız çok da iddialıyız. Transferler yapacağız” dedi.

Çocukluk aşkımla takımım buluşuyor

Aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı olan Ilıcalı “Hull City’nin mi yoksa Fenerbahçe’nin mi şampiyon olmasını istersiniz?’ sorusuna ise, “İki evladınız var ve ‘Hangisini daha çok seviyorsunuz’ gibi bir soru bu. Hiç eğlenceli bir soru değil. Fenerbahçe’nin de Hull City’nin de şampiyon olmasını istiyorum” yanıtını verdi. Ilıcalı bugün Fenerbahçe ile oynayacakları maçı “Çocukluğumun aşkıyla İngiltere’de sahip olduğum güzel takım buluşuyor” sözleriyle değerlendirdi.

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Hocamızı transferlere boğacağız

Championship'teki şanslarını da değerlendiren Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: “Bütçeleri bizden çok daha fazla olan, Premier Lig’den düşmüş 5 paraşüt takıma karşı oynuyoruz. Bu takımları para ile değil zeka ile yenebiliriz. 8-9 yeni oyuncu gelecek. Transfer değil transferlere boğacağız hocamızı! Yarın (bugün) Hull City olarak sahaya 8-9 eksikle çıkacağız. O yüzden Fenerbahçe karşılaşması bizim için büyük bir gurur ama asla bir ölçü değil.”

Tim Walter: Ben başarı bağımlısı bir antrenörüm

Acun Ilıcalı’nın ‘1 numaralı hedefimizdi, ilk gittiğimiz isimdi. Sebebi de Almanya’da oynattığı futbolun heyecanı’ dediği teknik direktör Tim Walter “Başarı bağımlısı biriyim. Kazanmayı severim kaybetmekten nefret ederim bu yüzden buradayım” dedi.

Başkan Vekili Tan Kesler ise “Kulübümüzün dünya çapında geniş bir taraftar kitlesine sahip olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Abdülkadir Ömür, İngilizce gerçekleştirdiği konuşmasında kente ve takıma uyum sağladığını belirterek “Hull Karadeniz’e benziyor. Soğuk ama yeşilliklerle dolu bir yer” dedi.