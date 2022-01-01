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Acun Ilıcalı Hull City'yi aldığını duyurdu! Canlı yayında çağrı yaptı, on binlerce takipçi geldi

#Acun Ilıcalı#Hull City#Instagram
Acun Ilıcalı Hull Cityyi aldığını duyurdu Canlı yayında çağrı yaptı, on binlerce takipçi geldi

Uzun süredir Hull City'yi satın almak için görüşmelerini sürdüren Acun Ilıcalı, sürecin tamamlandığını duyurdu. Ilıcalı'nın müjdesi sonrası Hull City'nin sosyal medya hesaplarına takipçi yağdı.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kendi televizyonunda yayınlanan "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında, satın aldığı kulübü resmen açıkladı.

Uzun süredir İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, satın alma işleminin resmileştiğini duyurdu.

Ilıcalı, sevenlerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz." duyurusunu yaptı.

Duyuru yapılmadan önce 291 bin olan takipçi sayısı, duyurudan sonra 369 bini geçmiş durumda...

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#Acun Ilıcalı#Hull City#Instagram

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