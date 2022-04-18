Acun Ilıcalı, Hull City'ye Türkiye'den bir transfer daha yapıyor! Allahyar'dan sonra...

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, devre arasında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyedmanesh'i kadrosuna katmıştı. Acun Ilıcalı Allahyar'ın yanı sıra devre arasında Galatasaray'dan Ryan Babel'i istediklerini ancak transferin gerçekleşmediğini söylemişti.

Ilıcalı Babel hakkında, "Ara transfer döneminde Ryan Babel ile görüştük. Kendisini transfer etme ihtimalimiz vardı ancak Galatasaray'da teknik direktör değişti. Yeni hoca, Ryan Babel'e onu oynatacağını söyleyince kalmaya karar verdi. Transfer için Fatih Terim'den izin almıştım. O da çok yakın dostum olur. Ancak Torrent göreve gelince Babel'den takımda kalmasını istedi ve o da kaldı. Bu kararına saygı gösteriyoruz." demişti.

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Bu gelişmelerin ardından Hull City, Türkiye transfer pazarındaki aktifliğini sürdürmeye devam etti. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz temsilcisi Atakaş Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon Hatayspor'da 18 maçta sahaya çıkan Traore, 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

2 sezon önce Metz'ten Hatayspor'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.