Acun Ilıcalı Hull City'ye ilk transferini yaptı! Regan Slater imzayı attı...

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, transfer yasağının kaldırılmasının ardından ilk transferini yaptı.

Türkiye'de Allahyar Sayyedmanesh, Miha Zajc, Ryan Babel ve Aleksandar Pesic gibi isimlerle ilgilenen Hull City, sürpriz bir transfere imza attı ve Regan Slater'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Hull City'de oynayan ve sezon başında Sheffield United'a transfer olan Slater ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanırken, bonservisine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

22 yaşındaki orta saha, sezon başında transfer olduğu Sheffield United'da resmi maça çıkmadı.