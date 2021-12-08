Acun Ilıcalı Hull City'ye ilk transferini Spor Toto 1. Lig'den yapıyor! Resmi görüşme...

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Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın aldıktan sonra hisselerini devreden ve İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın almak üzere olan Acun Ilıcalı'nın, yeni kulübüne ilk transferini Türkiye'den yapacağı öne sürüldü.

Hull City'yi satın alma konusunda her konuda anlaşmaya varan ve kısa süre sonra resmi açıklama yapması beklenen Ilıcalı'nın transferde ilk adımı attığı ve Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kapısını çaldığı belirtildi.

Ilıcalı'nın yeşil-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncusu Emirhan Aydoğan için nabız yokladığı ve kısa süre içerisinde Bursaspor yönetimi ile görüşme yapacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Emirhan Aydoğan'a olan güvenini dile getiren Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, "Emirhan yıllarca bugünlere gelmek için çabaladı, hiçbir zaman yılmadı, kiralık gitti, kendisini geliştirdi ve en sonunda geri dönerek kaptanlık mertebesine kadar yükseldi. Geçen sezon sadece takımımızın değil, ligin de en değerli oyuncusu oldu. Her oyuncunun düşüşleri, yaşadığı sorunları elbet olacak. Emirhan bu takımın birinci kaptanıdır. Bizlere düşen onu yeniden eski günlerine döndürmektir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon 12 maçta forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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