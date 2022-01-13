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Acun Ilıcalı Hull City'ye Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Resmi teklif...

#Transfer#Miha Zajc#Fenerbahçe
Acun Ilıcalı Hull Cityye Fenerbahçeden transfer yapıyor Resmi teklif...

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, transferde Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İngiliz ekibinin, Fenerbahçeli yıldız için teklif yaptığı ifade edildi.

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İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının kadrosunu güçlendireceğinin sinyallerini vermişti.

İngiliz basınına verdiği demeçte gelecek yıldan itibaren hedefinin Premier Lig olduğunu belirten Ilıcalı, takıma doğru transferler yapacaklarını belirtmiş ve "Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ilıcalı'nın takımı Hull City, transfer çalışmalarına başladı ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Hull City'nin Fenerbahçe'den Miha Zajc için resmi teklif yaptığı ifade edildi.

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Bu sezon 23 maçta süre alan Zajc, 3 gol atma başarısı gösterdi.

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#Transfer#Miha Zajc#Fenerbahçe

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