Acun Ilıcalı Hull City'nin tarihi başarısı sonrası açıkladı: 'Türkiye ile İngiltere arasında siyah ile beyaz kadar fark var!'

Hull City'nin Wembley Stadı'ndaki Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig bileti almasının ardından Acun Ilıcalı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BU BENİM KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK BAŞARI"

Sözlerine çok mutlu olduklarını ifade ederek başlayan Ilıcalı, "Gururluyuz. Bizim açımızdan çok büyük bir başarı. Bu benim kariyerimdeki en büyük başarı" dedi.

"İNGİLTERE'DE DEVAMLI SİZİ MOTİVE EDİYORLAR"

"Türkiye'deki futbol yöneticiliği ile İngiltere'deki futbol yöneticili arasında nasıl bir fark var?" sorusu üzerine Ilıcalı, şunları söyledi:

"Siyah ile beyaz kadar fark var. İngiltere'de devamlı sizi motive ediyorlar. Taraftar sürekli olarak motive ediyor. 'Seni destekliyoruz, İnanıyoruz' diyorlar. Türkiye'de ise demotive ediliyorsunuz. Yani yanlış anlaşılmasın taraftar tarafından değil ama etkenleri saysam bitmez. Üzülerek söylüyorum; kendimi bir anda futbolun içinde çukura düşmüş gibi buldum. Her şeyimi verdim geçen sene. Sonunda da söylenmedik laf bırakılmadı. Ben de o zaman 'yokum' dedim. Ben takdir edilmediğim yerde niye olayım ki? Burada transfer yasağı geldi, ama taraftar yolda gördüğünde, 'Sana inanıyoruz. Hiç sorun yok. Sen kulüp için çabalıyorsun' diyorlar. Burada insanların, fedakarlık yapıp kulüp için bir şeyler yapması süper derecede takdir ediliyor. Aradaki en büyük fark bu.

"YÖNETİCİ OLARAK TÜRKİYE'DE ÇOK ÜZÜCÜ BİR SENE GEÇİRDİM"

Türkiye'de de canından malından fedakarlık yapıyorsun bir de yemediğin laf kalmıyor. Ne yapabilirsin o zaman? Yönetici olarak Türkiye'de çok üzücü bir sene geçirdim. Zaten bir çok sorun vardı Türk futbolunda, üzerine bir de motivasyon beklerken sürekli olarak moralinizi bozacak şeyler yaşıyorsunuz. Ben buraya bir hayalle geldim. Seyirci inandı. Elin İngiliz'i inanıyor biz kendimizi Türkiye'de anlatamadık. Üzücü bunlar. Keşke ülkemizde de futbol açısından daha pozitif olmayı başarabilsek. Ama belki benim geldiğim dönem de biraz zor bir dönemdi. Orada da kimseyi suçlamıyorum. Ama samimi olarak yaşadıklarımı anlatıyorum.

Burada mutluluk yaşadım Türkiye'de ise sürekli eleştiri, eleştiri. Ben Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak gelmedim. Ben transferde de onu yapayım bunu yapayım diye gelmedim. Ben scoutun verdiği rapor doğrultusunda elimden geldiğince transfer çalışmaları yaptım. O bir yıl boyunca her şeyimi verdim. Beni teknik direktör gibi konumlandırdılar, 'Acun orada yeterli değil' dediler. Ben teknik direktör değilim. Ben işi yönetmeyi biliyorum, motive etmeyi, sistemi kurmayı ve doğru insanlarla çalışmayı becerebiliyorum. Kalkıp da futbol aklı olarak tek başına beni koyarsan, ben bu eleştirileri hak ediyor muyum?"

"İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Premier Lig'deki ilk sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, "Premier Lig'de kulüplerin bütçelerinin çok yüksek. O yüzden ligde kalmayı başarmamız lazım. Kolay mı? Hayır çok kolay değil. Doğru transferler yaparsak belli seviyedeki bir takım oluruz. Düşmeye oynarız. Ama düşsek de artık bütçemiz daha iyi olduğu için üste daha rahat çıkarız. Transferde hata yapmamak lazım. Premier Lig'in affı olmaz" ifadelerini kullandı.

"20 MİLYON POUND'A TRANSFER OLMUŞ ADAMI BEN BEDAVAYA ALDIM"

Teknik direktörlük konusunda yeterli bilgisi olmamasına karşın futbol konusunda yeterli birikime sahip olduğunu kaydeden Ilıcalı, "Oliver McBurnie'nin videosunu izlediğimde 'İşte bu' dedim. 'Bu adama öleceğiz ama alacağız' dedim. Ve transfer yasağımız var. Adamın bir önceki transferi 20 milyon Pound. Bu rakama transfer olmuş adamı ben bedavaya aldım. Takımı küme düşünce sözleşmesinden dolayı boşa çıktı. Biz öyle aldık" diye konuştu.

"JAKİROVİC'IN İNANDIĞIM VE SEVDİĞİM BİR FUTBOL ŞEKLİ VAR"

Ilıcalı, sezon başında takımın başına getirilen Kayserispor'un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic hakkında ise "Benim kafamda sevdiğim ve inandığım bir futbol şekli var. Jakirovic'in de bu futbol şeklini oynattığını gördüm. Transfer yasağı olan ve küme düşmemeye oynayan Kayseri'de önemli bir futbol oynatmıştı. Seyrettikçe oyunu beni etkiledi. Baktım bu adam Bosna'da şampiyon olmuş. Hırvatistan'da şampiyon olmuş. İngiltere'ye gelmek için 7 yıldır birlikte çalıştığı ekibini de şart koştu. Oturduk 3-4 gün konuştuk. Tecrübeli bir teknik direktördü. Hoca seçimi konusunda fena değilim" dedi.

Ilıcalı, gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili soruya da "Bu takım yüzde 100 takviye ister. 6-7 tane ilk 11 oyuncusu alıp bu gruptan da iyi olanları tutarsak doğru şeyler yapacağız" yanıtını verdi.

"BİZE 'CHAMPİONSHİP'TEN ÇIKAMAZSINIZ' DEDİLER, ÇIKTIK"

Telefon bağlantısı sırasında Ilıca'nın yanına gelen ve kısa bir açıklama yapan Hull City'nin İskoç forveti Oliver McBurnie ise "Bize 'Championship'ten çıkamazsınız' dediler, çıktık. Şimdi 'Premier Lig'de yapamayacaksınız' diyecekler, biz yapacağız" diye konuştu.