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Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor! Görüşmeler başladı

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Transfer Haberleri#Galatasaray
Acun Ilıcalı, Galatasarayın eski yıldızını istiyor Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 11:21

Hull City ile Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına başladı. Ilıcalı, kulübüne Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor.

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Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de gözler transferlere çevrildi.

Acun Ilıcalı, Galatasarayın eski yıldızını istiyor Görüşmeler başladı

Acun Ilıcalı’nın başkanlığını yaptığı Hull City’nin, sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

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Kulübün, savunma hattını güçlendirmek adına Nelsson’u transfer listesine aldığı belirtiliyor.

Acun Ilıcalı, Galatasarayın eski yıldızını istiyor Görüşmeler başladı

Sarı Kırmızılılar’ın tecrübeli savunmacı için 10 milyon Euro talep ettiği ve pazarlıkların başladığı iddia ediliyor.

 

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Sezonu Hellas Verona’da kiralık olarak geçiren ve küme düşen Nelsson’u İtalya’dan da takip eden kulüpler bulunuyor.

Acun Ilıcalı, Galatasarayın eski yıldızını istiyor Görüşmeler başladı

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#Acun Ilıcalı#Transfer Haberleri#Galatasaray

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