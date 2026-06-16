Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor! Görüşmeler başladı

Haberin Devamı

Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de gözler transferlere çevrildi.

Acun Ilıcalı’nın başkanlığını yaptığı Hull City’nin, sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Kulübün, savunma hattını güçlendirmek adına Nelsson’u transfer listesine aldığı belirtiliyor.

Sarı Kırmızılılar’ın tecrübeli savunmacı için 10 milyon Euro talep ettiği ve pazarlıkların başladığı iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Sezonu Hellas Verona’da kiralık olarak geçiren ve küme düşen Nelsson’u İtalya’dan da takip eden kulüpler bulunuyor.