Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın eski yıldızını Hull City'e aldı!

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor.

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, takımın küme düşme mücadelesi verdiği sezon için kolları sıvadı.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

Ara transfer dönemi devam ederken dikkat çeken bir imza atıldı. Bir dönem ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formalarını terletmiş olan Nordin Amrabat, Hull City ile sezon sonuna kadar mukavele imzaladı.

Transfer sonrası konuşan Amrabat, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Büyük geçmişi olan, büyük bir kulüp. Hull City ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gururluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Futbol söz konusu olduğunda dünyanın en iyisi olarak hep İngiltere öne çıkıyor. Premier Lig dünyadaki tüm liglerden daha iyi, Championship ise saygın bir lig." ifadelerini kullandı.

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Son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK Athens'in formasını giyen 37 yaşındaki Amrabat, bu sezon çıktığı 9 maçta 2 gol - 1 asistlik katkı vermiş ve 288 dakika sahada kalmıştı.