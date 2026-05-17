Acun Ilıcalı final öncesi konuştu: 'Baskı, gerginlik ve heyecan beni sardı!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 11:14

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Championship play-off finali öncesi gündeme gelen 'casusluk' iddialarına ilişkin konuştu. Oyuncularından sadece maça odaklanmalarını istediğini söyleyen Acun Ilıcalı, taraftarlar için büyük bir organizasyon hazırladıklarını söyledi.

Acun Ilıcalı, oyuncularından 23 Mayıs Cumartesi günü Southampton ile oynayacakları Championship play-off finali öncesi gündemdeki olayları görmezden gelip tamamen sahaya odaklanmalarını istediğini söyledi.

Hull Live’a konuşan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"OYUNCULARIMDAN TAMAMEN MAÇA ODAKLANMALARINI İSTEDİM"

Bu futbol ve benim çok sevdiğim ve inandığım bir söz var: ‘Futbol sadece futbol değildir’. Dolayısıyla, bu hafta boyunca saha ve saha dışında pek çok şeyin yaşandığını görebilirsiniz. Şu anda bu konular hakkında herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Oyuncularımdan tamamen maça odaklanmalarını istedim. Belki bu durum oyuncularımız için rahat görünmüyor olabilir, ancak ne yapacaklarını biliyorlar ve ben onlara inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun, rakibe tam saygımız var.

"BÜYÜK BİR ORGANİZASYON YAPMAK İSTİYORUZ"

Büyük bir organizasyon yapmak istiyoruz, bu yüzden bence çok güzel bir gün olacak. Stadyumun yakınında, ne kadar büyük bir aile olduğumuzu herkese gösterecek büyük bir organizasyon planlıyoruz, bu yüzden tüm taraftarlarımızı maçtan önce stadyum çevresine davet ediyorum, ben de orada olacağım.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Çok dürüst olacağım, yarı finalde elenecek olsaydık, ben bunu maçtan önce kabullenmiştim. Hedefimiz ilk 10'a girmek ve play-off'lara kalmaktı; bu benim için harika bir yıldı. Yarı finalde elenmek benim için hiç sorun değildi, ama şimdi finale çıktığımız için baskı, gerginlik ve heyecan beni sardı ve çok heyecanlıyım.

