Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı! Sistem Beşiktaş’ın da aleyhine Galatasaray’a hiçbir şey olmuyor  

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F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakemleri eleştirirken ezeli rakip G.Saray ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Son 3 sezonda hakemlerin F.Bahçe aleyhine hatalı kararlar verdiğinin altını çizen Ilıcalı şunları söyledi: “2 sezon önce F.Bahçe lige iyi başladığı dönemde bir anda G.Saray’ın maçında skor 2-0’dan 2-2’ye gelince G.Saraylı bir yönetici, ‘Ligi bitirtmeyiz’ dedi. Sonra bu tehdit üzerine F.Bahçe’nin defalarca hakkı yendi. Sonra da G.Saray cephesinden ‘Niye bu konuları geriyorsunuz, hepimiz kardeşiz’ denildi.

HER TÜRLÜ PUANIMIZ GASP EDİLİYOR

Geçen yıl G.Saray’ın kazandığı Trabzon maçı sonrası Dursun Özbek, ‘Hayatımda gördüğüm en kötü hakem’ dedi. TFF için ‘Sizin kirli elleriniz var’ diye açıklama yapıldı. Ve tekrar aynı senaryo. F.Bahçe’nin her türlü puanı gasp ediliyor. 3’e 15 sarı kart orantısızlığı var. En acısı geçen sezonki derbide haksız yere oyuncumuz atılmış, 10 kişi kalınca sevinen G.Saraylı var. Bu, sezonun özeti. ‘Oyuncunuzu attırdım ve işte bu’ diyor. Torreira’nın havaya kalkan yumruğu. Türk futboluna ve fair-play’e kalkan yumruklardır.

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Gözden Kaçmasın Galatasaray'dan Acun Ilıcalı ve PFDK tepkisi geldi Haberi görüntüle

SARI ÇIKMAYINCA MAÇ ADİL OLUR MU?

Tüm hakem hocalarına göre, Galatasaray’a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Fenerbahçe’de ise bu rakam 1. Beşiktaş’ta da 1. Bu yapılan sarı kart operasyonu. Sarı kart verilmediği zaman maç adil olur mu? Fenerbahçe’nin resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı son haftaya kadar 6 maç 6 penaltı. 7’nci haftada da verilmedi. 7 haftada 7 penaltımız verilmedi. Bu nasıl bir lig ve nasıl bir dünya? Anlatsınlar bana; 7 penaltısı verilmeyen bir takım ve 14 sarı kart verilmemiş bir rakip... Bu lig adil mi? Adilse adil deyin. Acı gerçek. Hepsi somut.

ONLAR DA GİTSİN YAKINSINLAR

Ben ‘Galatasaray aleyhine Türkiye Liglerinde hiç hata yapılmadı.’ demiyorum. Yapılabilir zaten. Ne tesadüftür ki, bu sene Galatasaray’a haksız olarak verilen penaltı 8’de 8 hiç yok. Bir, iki tane buğulu, ‘Verilir.’, ‘Verilmez.’ denen var. Onlar da hakemlerden yakınıyorlarsa saygımız sonsuz. Gitsinler yakınsınlar. Konu Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor değil. Altını çiziyorum, bize operasyon yapılmaya kalkıldı. Ben onu ortaya koyuyorum, geçmişiyle beraber. “

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YETKiM OLSA YARIN YABANCI HAKEM GETiRiRiM

“Bana sorarsanız yarın yabancı hakem getiririm. Hakemlere de, ‘Biraz dinlenin de ülkenin tansiyonu düşsün, rahatlayalım.’ derim. Bunun çözümü bence bu. Federasyon başkanımız öyle düşünmüyor, saygı duyuyorum. Getir yabancı hakemi adam hata yapsın, diyelim ki, ‘Adam hata yapar, ne olacak?’ ‘Kafasında tilki var.’ demeyelim. 3 dakika önce tehdit alıp maçı ortada bitiren hakemlerden kurtulalım istiyoruz.”

YAPILAN HATALAR KARŞISINDA TFF BAŞKANI DA ŞAŞKIN

“TFF’yi ziyaret ettik. Bu olayları belgeleriyle sunduk. Bu federasyon, adalet geleceğine dair bize bazı sözler verdi. Biz de ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Ortalığı yakarak ve yıkarak değil, iletişimle başaracağız. Ortada bir facia var. TFF de bunun farkında. TFF, bu yapıyı mutlaka yıkacaktır. Federasyon yeni bir federasyon. Biz onlara agresif bir tavır göstermeyeceğiz şu anda. Federasyon Başkanı da şaşkın olan hatalar karşısında.”

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SiSTEM BEŞiKTAŞ’IN DA ALEYHiNE G.SARAY’A HiÇBiR ŞEY OLMUYOR

F.Bahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, mevcut sistemde Beşiktaş’ın da mağdur edildiğini söyledi. Basın toplantısından sonra akşam saatlerinde de Ekol TV’de canlı yayına katılan Ilıcalı, Kayserispor-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına göndermede bulunarak şunları söyledi: “Sistem Beşiktaş’ın da aleyhine çalışıyor. Alt tarafı bilmem, seyrettiğimi söylüyorum. Beşiktaş maçında olan manşet... Bugün sistem, maalesef Galatasaray’ın başına hiçbir şey gelmiyor! Sistem, bir şekilde Galatasaray sempatizanı, olmuyorsa, Galatasaray’dan korkuyor. Örnek, Galatasaray’a hata yaparsan, bir daha maç göremiyorsun. Yapabilir misin hata? Fenerbahçe’ye hata yaparsan, ertesi gün maç alıyorsun. Bunlar yaşanmış.”