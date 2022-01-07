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FenerbahÃ§e ile Vedat Muriqi transferinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yeni takÄ±mÄ± Hull City, SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n yaz transfer dÃ¶neminde kadrosuna katmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Japon orta saha Hidemasa Morita'yÄ± transfer ediyor.

Portekiz basÄ±nÄ±ndan O Jogo'nun haberine gÃ¶re Hull City, Hidemasa Morita iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ Santa Clara ile anlaÅŸmaya Ã§ok yakÄ±n. Haberde 26 yaÅŸÄ±ndaki Morita'nÄ±n 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Hull City'ye transfer olacaÄŸÄ± belirtildi.

Morita, geÃ§en sezonun devre arasÄ±nda transfer olduÄŸu Santa Clara'da 44 maÃ§ta 4 gol attÄ± ve 3 asist yaptÄ±. Japonya Milli TakÄ±mÄ±'nda da oynayan 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 12 maÃ§ta 2 gol kaydetti.

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