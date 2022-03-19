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Acun Ilıcalı Dominik'ten paylaştı! Sergen Yalçın...

#Acun Ilıcalı#Sergen Yalçın#Dominik
Acun Ilıcalı Dominikten paylaştı Sergen Yalçın...

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ı hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Dominik'e gitti.

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Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Dominik'e gitmişti.

Ünlü televizyoncu, Sergen Yalçın'la olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sergen Yalçın'ın, Tv8’de yayınlanacak Survivor Birleşme Partisi’ndeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacağı iddia edilmişti.

YOLLAR AYRILDI AMA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Onun da yıpranmasına izin vermem, kulübe ileride tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilgisi sonrasında siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takıma dönmesi yönünde yorumlar paylaşırken eski hakem Ahmet Çakar da "Ahmet Nur Çebi, seneye Sergen Yalçın'ı getirsin. Fatih Terim, Galatasaray'a kaç kez geldi? Ne olmuş dargınlık falan... Kimler, kimlerle barışıyor. Ne olacak yani!" açıklamasını yapmıştı.

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#Acun Ilıcalı#Sergen Yalçın#Dominik

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