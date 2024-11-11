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Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi

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#Acun Ilıcalı#FENERBAHÇE#Süper Lig
Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 15:58

İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte yürütülmekte olan ve İstanbul’da yaşayan yetim çocuklara umut ve mutluluk getirmek amacıyla yapılan “Bir Çocuk Bir Dilek’' projesi kapsamında çocukların Acun Ilıcalı ile tanışma dileği gerçek oldu.

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Kendisi ile tanışmayı ve Fenerbahçe maçına gitmeyi dileyen çocuklarla Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir araya gelen Acun Ilıcalı onları Fenerbahçe - Sivasspor maçında kendi locasında ağırladı.

Acun Ilıcalı dileklerini gerçekleştirdiği çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı. Aynı zamanda minik çocuklar stadyum içerisindeki müzeyi gezme fırsatı da buldular. Acun Ilıcalı ile tanışma ve Fenerbahçe maçını izleme hayali gerçek olan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi

 

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#Acun Ilıcalı#FENERBAHÇE#Süper Lig

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