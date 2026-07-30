Acun IlÄ±calÄ±'dan transfer itirafÄ±! â€˜TÃ¼rkiye Ligiâ€™nin yÃ¼zde 90â€™Ä±na kapalÄ±yÄ±zâ€™

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Hull City baÅŸkanÄ± Acun IlÄ±calÄ± ve teknik direktÃ¶r Jakirovic, basÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

IlÄ±calÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde oldu:

"BugÃ¼n bizim iÃ§in tabii ki yine gururlu bir gÃ¼n. DÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±m ve bir hayalle yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m Hull City'nin bugÃ¼n karÅŸÄ±nÄ±zda Premier Lig'e Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ baÅŸkanÄ± olarak durmanÄ±n verdiÄŸi gururu size tarif edemem. Benim iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gurur ve mutluluk."

TÃœRKÄ°YE LÄ°GÄ°â€™NÄ°N YÃœZDE 90â€™INA KAPALIYIZ

TÃ¼rkiye Ligi'nin yÃ¼zde 90'Ä±na kapalÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye'de maaÅŸlar Ã§ok yÃ¼ksek. 4 bÃ¼yÃ¼klerimiz maÅŸallah ÅŸu an 5-6-7 milyon maaÅŸ seviyelerine Ã§Ä±ktÄ±. Premier Lig iÃ§in geÃ§erli olan rakamlar deÄŸil. Premier Lig'de 6 milyon net alan oyuncu 25-30 gol atan futbolcudur. TÃ¼rkiye ÅŸu an cazip durumda deÄŸil transfer iÃ§in.

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16 OYUNCU GETÄ°RECEÄžÄ°Z

Transferde Ã¶ncelikle teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n felsefesi doÄŸrultusunda gidiyoruz. Transfer iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Ciddi bir analiz ve transfer ekibimiz var. Ancak, ilk Ã¶nce hocamÄ±zla toplantÄ± yapÄ±p oynayacaÄŸÄ± futbolu tam olarak anlayÄ±p, istediÄŸi profili anlayÄ±p ciddi bir taarruza baÅŸladÄ±k. Bu aslÄ±nda Premier Lig'e Ã§Ä±kmamÄ±zla baÅŸlayan bir taarruz. Ã‡ok iyi bir yerdeyiz. Hayalimizdeki oyuncularÄ±n yÃ¼zde 80'ini getireceÄŸiz. Rakam olarak ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olabilir ama 16 oyuncu getireceÄŸiz. BaÅŸarabilirsek hayalimizdeki kadroyu kuracaÄŸÄ±z. HocamÄ±zÄ± da inÅŸallah mutlu edeceÄŸiz. HocamÄ±zÄ±n ne istediÄŸini bildiÄŸimiz iÃ§in hep o profilleri kovaladÄ±k.

Ã‡OK ENTERESAN BÄ°R OYUNCU GETÄ°RMEK Ä°STÄ°YORUM

Ä°lk sene Philogene, ikinci sene Belloumi. O da beni mahcup etmedi. Sonraki sene McBurnie'yi sÃ¶yledim, o da mahcup etmedi. Ã‡ok deÄŸerli oyuncularÄ±mÄ±z var. Kendime gÃ¶re Ã§ok Ã¶nemli bir yeteneÄŸin peÅŸindeyiz. Ä°nÅŸallah baÅŸarabilirsek... Ãœlkesini sÃ¶ylemeyelim, Ã§ok Ã§ok enteresan bir oyuncu getirmek istiyorum.

HocamÄ±z, yÄ±ldÄ±z takÄ±mdÄ±r der. Felsefesi budur. Ã‡ok da doÄŸru. Fark yaratan oyuncu da der, fark yaratan oyuncu getirmek istiyoruz. YakÄ±n zamanda sÃ¼rpriz yapacaÄŸÄ±z. Hull City taraftarÄ± gÃ¼zel isimleri hak ediyor.

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EREN MERT Ä°LE Ã‡ALIÅžMAYI DÃœÅžÃœNÃœYORUZ

Eren Mert ile Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Trabzonspor bizim dost kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z. Ben de ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± medyadan Ã¶ÄŸrendim. Avrupa'da Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Ã‡ok sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir isim.

300 milyon Euro alacaÄŸÄ±z ama rakiplerimiz 1 milyar Euro alÄ±yor. Biz 250 milyon pound ile girdik. 7/24 Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, her zaman hayÄ±rlÄ±sÄ±nÄ± isterim Allah'tan. GeÃ§en sene kim dÃ¼ÅŸer diye sorsam yorumculardan, 10 yorumcu da Hull City dÃ¼ÅŸeceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Premier Lig'e Ã§Ä±ktÄ±k. Bu sene de dÃ¼ÅŸeceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar, belki Ã¼st sÄ±ralara oynarÄ±z. BaÅŸarÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± 'iyi bir aileyiz.' Ä°yi aile olmak, gÃ¼zel insanlarla oluÅŸabilecek bir ÅŸey.

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Bizim baÅŸarÄ±mÄ±zÄ±n sÄ±rrÄ±; doÄŸru isimleri seÃ§mek. Benim yeteneÄŸim insandan anlamam. GÃ¼zel insanlar getirdik, baÅŸa gÃ¼zel hoca koyduk, gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, sonuÃ§ta Premier Lig'e Ã§Ä±ktÄ±.

Bizim muhabbet genelde ÅŸÃ¶yle olur, "Sordum arkadaÅŸÄ±na, karakteri gÃ¼zelmiÅŸ." HocamÄ±z soyunma odasÄ±nda problem istemiyormuÅŸ. Biz de istemiyoruz.

TÃœRKÄ°YEâ€™DEKÄ° NEGATÄ°FTEN BÄ°TTÄ°M

TÃ¼rkiye'deki negatif ortamdan bittim. Negatif negatif negatif! Buradan Ã§Ä±ktÄ±m, havasÄ±z ortamdan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gibi oldum. Maalesef futbolumuz o durumda. BakÄ±yorum, negatiflik Ã¼zerine insanlar ortada. O karamsar ortamÄ±n deÄŸiÅŸmesi inÅŸallah mÃ¼mkÃ¼n olur da biz de bir gÃ¼n Ã¼lkemizdeki futbol ortamÄ±yla ilgili daha pozitif konuÅŸabiliriz.

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