Acun Ilıcalı: Bugün Beşiktaş'a olan yarın bir başkasına olur

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler’e yapılan eleştirilere hak verdiğini ifade ederek, “Ben hakemlerle ilgili konuştuktan sonra da herhalde herkes tabloyu gördü. Bugün Beşiktaş’a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Yarın Trabzonspor’a olur, sonra Göztepe’ye olur, herkesin başına gelir bu durum değişiklik olmazsa” dedi.

KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜRMENİN ANLAMI YOK

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, geçen sezonki Trabzon-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar için, “Kan davasına dönüştürmenin anlamı yok” dedi. Ilıcalı, Trabzon-Fenerbahçe maçına 25 yaşındaki Oğuzhan Çakır’ın atanması ile ilgili de, “Benim Türk hakemlerine olan inancımı kaybedeli çok uzun süre oldu. Son hafta oynanan maçı bir yabancıya izletin, ‘Bu ülkede futbol oynanıyor mu? Bu hangi spor?’ der” ifadelerini kullandı.

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