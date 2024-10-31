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Acun Ilıcalı: Bugün Beşiktaş'a olan yarın bir başkasına olur

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Beşiktaş
Acun Ilıcalı: Bugün Beşiktaşa olan yarın bir başkasına olur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 07:00

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler’e yapılan eleştirilere hak verdiğini ifade ederek, “Ben hakemlerle ilgili konuştuktan sonra da herhalde herkes tabloyu gördü. Bugün Beşiktaş’a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Yarın Trabzonspor’a olur, sonra Göztepe’ye olur, herkesin başına gelir bu durum değişiklik olmazsa” dedi.

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KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜRMENİN ANLAMI YOK

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, geçen sezonki Trabzon-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar için, “Kan davasına dönüştürmenin anlamı yok” dedi. Ilıcalı, Trabzon-Fenerbahçe maçına 25 yaşındaki Oğuzhan Çakır’ın atanması ile ilgili de, “Benim Türk hakemlerine olan inancımı kaybedeli çok uzun süre oldu. Son hafta oynanan maçı bir yabancıya izletin, ‘Bu ülkede futbol oynanıyor mu? Bu hangi spor?’ der” ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Beşiktaş

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