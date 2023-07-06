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Acun Ilıcalı: “Bizim takım için ümit verici bir maç oldu”

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#Acun Ilıcalı#Hull City#Galatasaray
Acun Ilıcalı: “Bizim takım için ümit verici bir maç oldu”
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 00:26

Galatasaray ile Hull City’nin karşılaştığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, “Bizim takım için ümit verici bir maç oldu. Takımın maça geri dönmesi ve üst üste goller atması bizi çok mutlu etti” dedi.

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Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan ve Hull City’nin 4-3 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Acun Ilıcalı özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, “Bunlar hazırlık maçları. Hazırlık maçlarında her türlü sonuç olur zaten. İki takım da hatalarını arıyor. O yüzden skora çok konsantre olmamak lazım. Fakat bizim takım için ümit verici bir maç oldu. Takımın maça geri dönmesi ve üst üste goller atması bizi çok mutlu etti. Uzun bir yolculuk. Daha çok hazırlık maçı var. Bizim için büyük bir mutluluktu bugün. Ambiyans çok güzeldi. Bu kadar güzel insanı bir arada görmek beni mutlu etti. Kocaeli çok önem verdiğim, benim için önemli bir yer. Amcam Kocaeli’de yaşadı. Biz Erzurumluyuz ama ailemiz uzun süre Kocaeli’de yaşadı. Annemlerin mezarı da Kocaeli’de. O yüzden Kocaeli’nin kalbimdeki yeri çok farklı. Çok da iyi bilirim Kocaeli’yi ve severim” diye konuştu.

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#Acun Ilıcalı#Hull City#Galatasaray

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