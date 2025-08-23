Acun Ilıcalı Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Yeni teklif

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Amir Hadziahmetovic, yuvadan uçuyor.

Boşnak orta saha, kendisini kiralamak isteyen İngiltere Championship kulübü Hull City'nin teklifini kabul etti. 28 yaşındaki oyuncunun transferi için artık kulüplerin anlaşması gerekiyor.

Hull City, Amir'in 1.1 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi önermiş ancak siyah-beyazlılar reddetmişti. İngiliz kulübünün teklifini artırarak transferi noktalamaya çalışacağı öğrenildi.

Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve ardından takıma geri dönmüştü.