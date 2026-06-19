Acun Ilıcalı Beşiktaş’ın yıldızını istiyor! Resmi teklif yapıldı

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Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; İngiltere Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ersin Destanoğlu için resmi teklif yaptı.

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Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ersin Destanoğlu, gelen teklifleri değerlendirirken Beşiktaş da oyuncuyla bir görüşme daha yapmayı planlıyor.

Taraflar arasında gerçekleştirilecek son görüşmenin ardından Ersin Destanoğlu’nun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.