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Acun Ilıcalı Beşiktaş’ın yıldızını istiyor! Resmi teklif yapıldı

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#Hull City#Beşiktaş#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı Beşiktaş’ın yıldızını istiyor Resmi teklif yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 13:49

Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren yıldız oyuncuya resmi teklif sunulduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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beIN Sports'un haberine göre; İngiltere Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ersin Destanoğlu için resmi teklif yaptı.

Acun Ilıcalı Beşiktaş’ın yıldızını istiyor Resmi teklif yapıldı

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Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ersin Destanoğlu, gelen teklifleri değerlendirirken Beşiktaş da oyuncuyla bir görüşme daha yapmayı planlıyor.

Taraflar arasında gerçekleştirilecek son görüşmenin ardından Ersin Destanoğlu’nun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

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#Hull City#Beşiktaş#Acun Ilıcalı

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