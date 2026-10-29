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Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın golcüsü ile ilgileniyor! Hull City'nin radarında

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı, Beşiktaşın golcüsü ile ilgileniyor Hull Citynin radarında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 10:58

Beşiktaş'ta son dönemde attığı gollerle takımına hayat veren Oh'a dair önemli bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, Başakşehir karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, ligdeki sessizliğini bozarken Avrupa kupalarında gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Acun Ilıcalı, Beşiktaşın golcüsü ile ilgileniyor Hull Citynin radarında

AVRUPA'DA SAHNEYE ÇIKTI

Siyah-Beyazlılar'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran Oh, rakip fileleri iki kez havalandırarak galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Güney Koreli golcü, Avrupa'daki etkili performansının ardından transfer gündeminde de kendisine yer buldu.

Acun Ilıcalı, Beşiktaşın golcüsü ile ilgileniyor Hull Citynin radarında

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İNGİLİZ KULÜPLERİ TAKİPTE

Oh'un performansı İngiltere'de de dikkat çekti. Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile Hull City'nin 25 yaşındaki santrforla ilgilendiği öne sürüldü. Güney Koreli futbolcunun geleceğiyle ilgili iddialar, özellikle Avrupa'da attığı gollerin ardından yeniden gündeme geldi.

Acun Ilıcalı, Beşiktaşın golcüsü ile ilgileniyor Hull Citynin radarında

GÜNEY KORE BASINI DUYURDU

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Hyeon-gyu Oh'un devre arasında Beşiktaş'tan ayrılması beklenmiyor. Genç golcünün sezon sonuna kadar Siyah-Beyazlı formayı giymeye devam edeceği, İngiltere'ye olası transferinin ise yaz dönemine kalabileceği belirtildi. Böylece oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizliğin en azından sezon sonuna kadar ortadan kalkabileceği ifade edildi.

Acun Ilıcalı, Beşiktaşın golcüsü ile ilgileniyor Hull Citynin radarında

ITALIANO DA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da daha önce yaptığı açıklamada Hyeon-gyu Oh'un sezon boyunca takımda kalacağını belirtmişti. Güney Kore basınından gelen son haber, İtalyan teknik adamın sözlerini destekler nitelikte. Siyah-Beyazlılar'ın, sezonun kalan bölümünde 25 yaşındaki golcüden hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha fazla katkı almayı hedeflediği belirtiliyor.

 

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#Beşiktaş#Transfer#Acun Ilıcalı

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