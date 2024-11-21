Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'yı ikna etti! Fenerbahçe'ye transferi...

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Anderson Talisca konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'yı sarı-lacivertlilere transfer olma konusunda ikna etti.

İki kulüp arasında ise görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

2021 yılından bu yana Al Nassr'da oynayan Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.