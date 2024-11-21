×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'yı ikna etti! Fenerbahçe'ye transferi...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Talisca
Acun Ilıcalı, Anderson Taliscayı ikna etti Fenerbahçeye transferi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 22:09

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın, Anderson Talisca'yı ikna ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Anderson Talisca konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'yı sarı-lacivertlilere transfer olma konusunda ikna etti.

İki kulüp arasında ise görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Gözden KaçmasınAltınordudan TFFye futbol okulu çağrısıAltınordu'dan TFF'ye 'futbol okulu' çağrısıHaberi görüntüle

Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

2021 yılından bu yana Al Nassr'da oynayan Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Talisca

BAKMADAN GEÇME!