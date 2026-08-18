Acun Ilıcalı analist ve yorumculara sert çıktı: 'İnşallah ben de bir gün böyle bir iş bulurum!'

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10 yıl aradan sonra Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Daily Mail'e özel bir röportaj verdi.

Premier Lig'deki hedeflerinden ve gelecek planlarından bahseden Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"JAKIROVIC'İ LİGDEKİ KONUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRMEYECEĞİM"

"Noel'de (25 Aralık) Premier Lig'in dibinde olursanız teknik direktörünüz Jakirovic'i koymayı düşünür müsünüz?" sorusuna Acun Ilıcalı şu yanıtı verdi:

"Hayatta bazen beklenmeyen şeyler olur. Bu evlilikte de böyledir. Her zaman ölene kadar birlikte mi kalıyorsunuz? Hayır. Ama eğer bir başarısızlık olursa, bu kesinlikle Sergej'in suçu olmayacak. Belki oyuncular genç, deneyimsiz ve Premier Lig'e yeni geldikleri için olacak. Elbette maç kaybederse de yanında olacağım. Onu ligdeki konumuna göre değerlendirmeyeceğim. Onu daha başarılı kılmak için ne yapabiliriz diye düşüneceğim."

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"ÖNÜMÜZDEKİ 2 AY İÇİNDE KULÜBÜN GELECEK 5 YILI BELİRLENECEK"

"Önümüzdeki iki ay için kulübün gelecek beş yılı belirlenecek. Yapmaya çalıştığımız şey karmaşık. Başarısız olursanız küme düşersiniz. Dikkatli davranmazsanız elinizde daha sonra satamayacağınız oyuncular kalır. Daha da kötüsü, bu durum kulüp için bir felakete dönüşebilir."

"YILDIZ OYUNCULAR NEDEN HERKESİN KÜME DÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ BİR TAKIMI SEÇSİN? Kİ"

"Transfer kolay olmuyor, oyuncular kolay gelmiyor. 'Premier Lig tecrübesi olan oyuncuları alın ve güvende olun' demek kolay, ama Premier Lig'den alabileceğiniz oyuncuların çoğu kulüpleri tarafından istenmeyen oyuncular, bu yüzden geleceği parlak yıldızları alamayacaksınız. Bu parlak yıldızları Manchester United veya City alabilir, ama bize gelmeyecekler. Premier Lig'de başarılı olmuş bir oyuncunun en kötü ihtimalde 4 ya da 5 seçeneği vardır. Neden herkesin küme düşeceğini düşündüğü bir takımı seçsinler ki? Bu yüzden kariyerlerinin zirvesini geride bırakmış Premier Lig oyuncuları yerine, Premier Lig'de oynama hayalleri kuran oyuncuları tercih ediyorum. Dünyanın en iyi liginde oynamak isteyen oyuncuları."

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"BAŞARIYA AÇ OYUNCULAR, ÖZVERİLİ İNSANLAR İSTİYORUZ"

"Çok açık bir şey söyleyeceğim, bu takımın bir aile ruhu var ve bizi bu ruh Premier Lig'e taşıdı. Başarıya aç oyuncular, gerçek profesyoneller, özverili insanlar istiyoruz. Hayatta 'özverili' kelimesini seviyorum. Özverili insanlar başarıya ulaşır. Bu yüzden 'özverili' kelimesi transferlerimizde de önemli."

"HER SENARYOYA HAZIRIZ"

"Her senaryoya hazırız. Hayat bu, her şeyi getirebilir. Yapmamız gereken kulübün geleceği için doğru seçimleri yapmak ve riski mümkün olduğunca düşük tutmaktır."

"İNŞALLAH BEN DE BÖYLE BİR İŞ BULABİLİRİM!"

"Analist ve yorumcuların bir çoğu, Hull City'nin puan tablosunda dipte kalacağını ve küme düşeceğini söylüyor. Geçen yıl olduğu gibi. İngiltere'deki futbolseverlerin yüzde 80'i Championship'ten düşeceğimizi söylüyordu. İnşallah ben de bir gün analist ya da yorumcu olurum, ve bu işin nasıl bir şey olduğunu görürüm! Türkçe'de 'yattığın yerden konuşma!' diye bir deyim var, onlara diyorum ki 'önce buraya gelin ve yaptığımız işi görün'"

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HANGİ PREMIER LİG KULÜBÜNÜ ÖRNEK ALIYOR?

Acun Ilıcalı, 'hangi Premier Lig kulübünü örnek alıyorsunuz?' sorusuna, "On yıl önceki Leicester City. En iyi örnek o. Onun dışında Brentford ve Brighton diyebilirim, ikisi de Premier Lig'de sürdürülebilir başarıyı yakalamış kulüpler."

"BİR ZAMANLAR MAÇ BİLETİ ALMAK İÇİN KUYRUKTA BEKLEYEN BİRİYDİM"

"Yeni transfer hedeflerimize baktığımda sanki Birleşmiş Milletler gibiydi. Artık bu kadar çok ülkenin kulübümüzle ilişkilendirilmesinden gurur duyuyorum. Ben bir zamanlar maç bileti almak için kuyrukta bekleyen bir çocuktum ve o çocuk bu kulübün sahibi oldu; bu yüzden az da olsa sıradan bir taraftarı temsil ettiğimi düşünmek hoşuma gidiyor."

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"PREMIER LİG'DE KALABİLMEK, YÜKSELMEK KADAR İYİ OLURDU"

"Türkçe'de 'underdog' (kazanma şansı düşük görülen - favori olmayan taraf) kelimesinin direkt karşılığı yok, 'underdog' olarak görülmek hoşuma gidiyor. Bu sezon Premier Lig'de kalmak, Premier Lig'e yükselmemiz kadar iyi olurdu. Ve eğer ligde kalmayı başarabilirsek insanlar gelecek yıl belki de şöyle diyecekler, 'Hull artık ilk 10 için mücadele edebilir'. İşte o zaman da yıldızları getirmeye başlayabiliriz."

11 TRANSFER, 90 MİLYON EURO BONSERVİS HARCAMASI

Şu ana dek kadrosunu Konstantinos Tzolakis, Jack Butland, Lucas Herrington, Nobel Mendy, Matt Targett, Óscar Zambrano, Hidemasa Morita, Lucas Gourna-Douath, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud ve Joe Gelhardt gibi isimlerle güçlendiren Hull City, 11 transfer için yaklaşık 90 milyon euro bonservis bedeli harcaması yaptı.

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İLK RAKİP MANCHESTER UNITED!

Hull City, İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü TSİ 14.30'ta sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.