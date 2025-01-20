Acun Ilıcalı: Adım adım geliyoruz, fark kapanacak

Haberin Devamı

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yabancı VAR hakemleri ile birlikte Türk futbolunda yeni bir dönemin başladığını söyledi. Ilıcalı, Adana Demirspor maçı sonrası şu ifadeleri kullandı: “Yabancı VAR hakemini ağustos ayından bu yana hep istiyorduk. Artık en azından niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak. Bizim lehimize de aleyhimize de olacak. Bugün 2 golümüz iptal edildi ama hakemin niyetini sorgulamadık. O yüzden bunun Türk futbolunun geleceği için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yabancı VAR hakemleri ile birlikte Türk futbolunda yeni bir dönem başlamıştır. Çok mutluyum. Adım adım geliyoruz” dedi.

TARAFTARIMIZA GÜVENiYORUM

Sarı lacivertli yönetici puan farklı ile ilgili olarak ise “En başından bu yana biz kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz dedik. 2 puan kaybedince ortalığı yıkıp takımın moralinin bozmanın kimseye faydası yok. F.Bahçe taraftarıyla büyük. Biz büyük bir aileyiz. Taraftarımıza yine güveniyorum. Çok ciddi derecede fikstür avantajımız var. Bu puan farkını kapatacağız. Futbolda geleceği hiçbirimiz göremiyoruz ama fikstür avantajı ve oynanacak maçların çokluğu bizim için sevindirici bir durum” dedi.

Haberin Devamı