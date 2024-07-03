Acun Ilıcalı açıkladı: Barcelona istiyor

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İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, TalkSport'a takımın transfer gündemiyle ilgili konuştu.

Acun Ilıcalı, "Hull City taraftarlarına kimseyi satmayacağımızı söyledim. Benim futbolda amacım para kazanmak değil, amacım güçlü ve daha büyük bir kulüp yaratmak. Ancak, daha büyük bir kulüp yapmak için bazen bir oyuncu 'gitmek istiyorum' derse, bu farklı bir durumdur." dedi.

Barcelona'nın Philogene'e olan ilgisini doğrulayan Ilıcalı, "Bir oyuncunun gitmesi yolun sonu değildir. Oyuncularımdan herhangi birini sözleşmesi olduğu için zorlayarak kariyerlerini ya da ruh hallerini asla mahvetmek istemem. Evet, Barcelona'nın Jaden Philogene'e ilgisi gerçek. Jaden bir yere gitmek istediğini söylüyorsa, bu çok fazla yapamayacağımız bir şey çünkü bu onun hayatı." cevabını verdi.

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Acun Ilıcalı, "Oyuncularımın hepsini seviyorum. Benim için, onların hayatı ve kariyeri için ben de sorumluyum. Eğer bizimle oynamak istemezlerse, bizimle oynamak istemezler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BARCELONA'DAN DEV TEKLİF

Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Barcelona, Hull City'e için satın alma opsiyonlu 23 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Bir yıllık kira süresi boyunca Philogene, belli bir maçta oynaması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.