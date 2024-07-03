×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Acun Ilıcalı açıkladı: Barcelona istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Hull City#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı açıkladı: Barcelona istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 20:00

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımın yıldızı Jaden Philogene ile Barcelona'nın ilgilendiğini doğruladı.

Haberin Devamı

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, TalkSport'a takımın transfer gündemiyle ilgili konuştu.

Acun Ilıcalı, "Hull City taraftarlarına kimseyi satmayacağımızı söyledim. Benim futbolda amacım para kazanmak değil, amacım güçlü ve daha büyük bir kulüp yaratmak. Ancak, daha büyük bir kulüp yapmak için bazen bir oyuncu 'gitmek istiyorum' derse, bu farklı bir durumdur." dedi.

Barcelona'nın Philogene'e olan ilgisini doğrulayan Ilıcalı, "Bir oyuncunun gitmesi yolun sonu değildir. Oyuncularımdan herhangi birini sözleşmesi olduğu için zorlayarak kariyerlerini ya da ruh hallerini asla mahvetmek istemem. Evet, Barcelona'nın Jaden Philogene'e ilgisi gerçek. Jaden bir yere gitmek istediğini söylüyorsa, bu çok fazla yapamayacağımız bir şey çünkü bu onun hayatı." cevabını verdi.

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı, "Oyuncularımın hepsini seviyorum. Benim için, onların hayatı ve kariyeri için ben de sorumluyum. Eğer bizimle oynamak istemezlerse, bizimle oynamak istemezler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BARCELONA'DAN DEV TEKLİF

Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Barcelona, Hull City'e için satın alma opsiyonlu 23 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Bir yıllık kira süresi boyunca Philogene, belli bir maçta oynaması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.

Acun Ilıcalı açıkladı: Barcelona istiyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Hull City#Acun Ilıcalı

BAKMADAN GEÇME!