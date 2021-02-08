Actvision Blizzard 2020 rakamlarını açıkladı

Şirket, 2019'un aynı döneminde 1,99 milyar dolar kâr elde etmişti. 2020’de aynı dönemde % 21,5 artışla 2,41 milyar ABD do­ları tutarında üç aylık net gelir elde etti. Firma, bir önceki seneye kıyasla %25 artış kaydederek 8.1 milyar dolarlık kâr elde ettiğini açıkladı. Hisse başına ise 0.66 dolarlık artış kaydedildi.

Şirket, üç ayda hisselerden toplamda 508 milyon dolarlık net gelir elde etti. 2019’daki üç aylık aynı sezonla karşılaştırıldığında bu %3’lük bir düşüş demek.

Video oyunu şirketi Activision Publishing (konsol oyunları), Blizzard Entertainment (bilgisayar oyunları) ve King (mobil oyun) adlı üç iş alanı için temel performans göstergelerini bildirdi. Şirket geçen senenin dördüncü çeyreğine kıyasla oyuncu sayısında %3 düşüşle 397 milyon kullanıcıya gerilediğini kaydetti.

İlk çeyrekte 128 milyon aktif kullanıcıya sahipti, bu sayının çoğunun Call of Duty sayesinde elde edildiği tahmin ediliyor. Oyun, Activision Blizzard’ın dördüncü çeyrekteki gelirinin yaklaşık %69’unu yani 1.66 milyar dolarlık kısmını oluşturuyor. Bu da işletme marjında % 47’lik 780 milyon dolarlık işletme geliri demek oluyor. 2020 geneli için konuşulduğunda ise Blizzard bir önceki yıla kıyasla %78 artışla 3.94 milyar dolarlık gelir elde etti.

Aktif kullanıcı sayısı dördüncü çeyrekte 29 milyona geriledi ve şirkete 579 milyon dolarlık gelir elde etti. World of Warcraft’ın sağladığı gelir artışı, diğer oyunların değerinin düşüşü ve BlizzCon'un yokluğu ile dengelendi.

Activision Blizzard’ın paylaştığı tüm verilere buradan ulaşılabilir.