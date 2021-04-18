Activison, Warzone hilelerine karşı yeni önlem alıyor

Activision, sürekli olarak hile yapmaya devam eden kişilere donanım yasaklaması uyguladığını açıkladı. Bu sayede Call of Duty: Warzone hilecilerinin üstesinden gelmeyi amaçlıyorlar.

Warzone oyuncuları uzun bir süredir hilecilerin oyunda büyük bir çoğunlukta bulunduğunu ve Activision’un bu konudaki uğraşlarının gerekeni yapmaya yeterli olmadığını savunuyor. Buna neden olan başlıca sebeplerden bir tanesi hilecilerin hesapları yasaklamaya uğradıktan sonra tamamen ücretsiz bir şekilde yeni bir hesap açıp oyuna geri dönebiliyor olmasıydı.

@CallofDuty @ATVIAssist @Twitch @RavenSoftware what’s the point in playing your game if you can’t sort out your cheaters- split PC and console, I’m done with it till then. pic.twitter.com/J6K4oat9MX — Tiercel (@Tiercel_97) April 14, 2021

Donanım yasaklamaları, hilecilerin yeni bir hesap açsa bile aynı bilgisayar veya aynı konsol üstünden oynamalarını engelliyor. Bu da atlatması en zor olan cezalardan biriyle karşı karşıya olduklarını gösteriyor. Yeni bir bilgisayar veya konsol alma zorunluluğu hilecilere pahalıya mâl olacağı için bu eylemlerini devam ettirmelerini zorlaştıracaktır.

Activision hile karşıtı önlemlerini anlattıkları bir blog gönderisinde “Güvenlik ekiplerimizin ana amacı oyundaki hileleri ve yapan kişileri yasaklamak ve yeni bir hesaba geçiş yaparak özgürce hile yapmaya devam etmelerini engellemek.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Activision aynı gönderisinde “Sürekli kullanılan hile hesaplarının karaborsada satışlarını ve dolandırıcılıklarını engelleme”yi amaçladıklarından bahsetti. Bu şekilde hilecilerin özgür bir şekilde yasaklama almadan hesaplar arasında dolaşmasını engellemeyi hedefliyorlar.

Warzone’un çıkışından bu yana 475.000’den fazla hesap yasaklandı.

Video oyunları hileleri ve hilecileri en büyük oyun firmalarının bile karşı çıkmak için elinden geleni yapmasına rağmen gün geçtikçe büyüyor. Çin polisi, mega holding olan Tencent iş birliği ile Mart ayının sonunda yaptıkları bir operasyonda 76 Milyon Dolarlık gelire sahip bir hile üretim tesisini kapatmayı başarmıştı.