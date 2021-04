Activison, Warzone hilelerine karşı yeni önlem alıyor

Activision, sürekli olarak hile yapmaya devam eden kişilere donanım yasaklaması uyguladığını açıkladı. Bu sayede Call of Duty: Warzone hilecilerinin üstesinden gelmeyi amaçlıyorlar.

Warzone oyuncuları uzun bir süredir hilecilerin oyunda büyük bir çoğunlukta bulunduğunu ve Activision’un bu konudaki uğraşlarının gerekeni yapmaya yeterli olmadığını savunuyor. Buna neden olan başlıca sebeplerden bir tanesi hilecilerin hesapları yasaklamaya uğradıktan sonra tamamen ücretsiz bir şekilde yeni bir hesap açıp oyuna geri dönebiliyor olmasıydı.

@CallofDuty @ATVIAssist @Twitch @RavenSoftware what’s the point in playing your game if you can’t sort out your cheaters- split PC and console, I’m done with it till then. pic.twitter.com/J6K4oat9MX