Activision, Warzone'a Gelmekte Olan Hile Koruma Sistemini Duyurdu

COD: Warzone oyuncuları, oyun içerisinde “Günün Mesajı” kısmında geri dönen bir hile koruma mesajıyla durumu fark etti. Mesajın ilk gösteriminin Nisan 2020 zamanlarına dayandığı belirtiliyor. Bazı oyuncular bunu geliştiricilerden nihayet soruna adım attıklarına dair bir gösterge olarak yorumladı.

Activision Hile Koruma Yöntemlerini Geliştiriyor Mu?

Bu mesajda büyük mavi bir font ile “Cheaters Not Welcome” (Hileciler İstenmiyor) yazıyor. Devamında “Warzone’u eğlenceli VE adil kılmak için oldukça agresif bir şekilde çalışıyoruz” yazan mesaj, oyuncularını önlemlerin geldiğinden haberdar ediyor. Söylenenlere göre önlemler şöyle sıralanıyor.

24/7 takip

“BÜTÜN hile yöntemlerinin incelenmesi”

Oyun içi raporlama sistemine geliştirme planları

Bugüne kadar 50000+ kalıcı ban

Daha fazla güncelleme yolda

Ayrıca bu mesaj Activision’ın Oyun Blogu’nda tam ölçekli bildiriye de referans veriyor ki bunun da tarihi Nisan 2020’ye dayalı. Bu bildiriye göre, Warzone’un güvenlik ekibi oyun yayınlanana dek 70000’in üzerinde hesaba kalıcı ban uyguladı.

Açıklamada “Kısaca hileye yer yok. Bu konuda tek bir yöntem olmadığının bilincindeyiz, bu her gün süren bir savaş. Ancak herkes için keyifli ve adil bir deneyim olması için kararlılıkla çalışıyoruz.” deniliyor.

Firma henüz Ağustos 2020’deki dava dışında gözle görülür bir adım atmış değil. Activision tarafından hile koruma yazılımı veya takip adına da bahsi geçen yazıdan bu yana herhangi bir resmi bildiri yayınlanmadı.

Warzone’da hile yapmak online oyunculuğun en berbat gizemlerinden biri. Reddit kullanıcılarından SSMKh’in gönderisiyle birlikte oyuncular da haliyle işi alaya aldılar.

Kullanıcılardan jansteffen, BattlEye tweet’ine atıfta bulunarak “2018’de PUBG bir ayda bir milyondan fazla oyuncuyu banladı, 50k çok acınası bir sayı.” dedi.

Bir diğer kullanıcı Yellowtoblerone ise “tüm dünyayı ücretsiz çalışan tek bir stajyer 24/7 takip ediyor” dedi.

Bazı oyuncular geçtiğimiz sekiz ayda geliştirmelerin zayıflığına dikkat çekerken diğer bir grup oyuncu ise oyunu bırakmalarına sebep olan hile olaylarından bahsetti. Kullanıcılardan my__guy, sadece mesajından “bir saat önce” bir hileci tarafından nasıl öldürüldüğünü yazdı. Henüz maça girişte havada uzak mesafeden vurulan oyuncu, vuran kişiyi izledi ve 45+ skorla maçı tamamladığını gördü.

Oyuncu, “O andan sonra oynamayı bıraktım, bu inanılmaz sinir bozucu. Küçük bir çocuğum var ve kendime vakit ayırıp oynamak için çok az zamanım oluyor.” dedi.

Umarız Activision çok geçmeden bu tatsız davranışların önüne geçmenin bir yolunu bulabilir.