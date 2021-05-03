Activision CEO’su Bobby Kotick’in maaşına yarı yarıya kesinti geliyor

Activision-Blizzard şirketinin CEO'su Bobby Kotick, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "en fazla maaş alan" CEO'lardan birisi olduğu için yıllarca eleştiri aldıktan sonra bir ücret kesintisine gidiyor. Ancak bu “kesinti” göründüğü kadar cömert bir kesinti değil.

GamesIndustry geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir mali dosyada, Activision’un Kotick’in sözleşmesini birkaç yıllığına yenilediğini fark etti. 2016’da belirlenen mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2021’e kadar geçerliydi, CEO rolü bu sözleşme ile birlikte 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı ve yönetim kurulu istediği takdirde bu sürenin ötesine de uzatılabilir.

Yayınlanan bu belgede, Kotick'in görev süresi boyunca önemli ölçüde artan hisse gelirleri ve artan piyasa değeri gerekçesi ile CEO'ya övgüler yağdırıldı. Fakat bu belge içerisinde Kotick’in yaptığı sayısız işten çıkarma olaylarından bahsetmiyor. Activision içinde 2019’da yaklaşık 800, bu yılın başlarında ise 190’a yakın işten çıkartma yaşandı.

Belge aynı zamanda yönetim kurulunun her ne kadar Kotick’in şirket için olan başarılarının değerini fark etse de, yönetim kurulunun yatırımcılara ulaştığı ve CEO’nun aldığı maaşın gözden geçirilmesi için komite üyelerine ödeme yaptığını belirten bir sözleşmeyi de içeriyor Sonuç olarak CEO’nun maaşı 1 Ocak 2021’den geriye dönük olarak azaltılarak yıllık 1.75 Milyon Dolar’dan 875.000 Dolara düştü.

Ayrıca yıllık hedef bonusu da teknik olarak düşürüldü. Yıllık maaşının %200’üne kadar bonus almaya devam edebilecek olan Kotick, her yıl potansiyel olarak 3.5 Milyon Dolar alabilecekken yaşadığı maaş kesintisi ile artık maaşına ek olarak en fazla 1.75 Milyon Dolar kazanabiliyor. Kotick yönetim kurulu tarafından belirlenen hedefleri tamamlamaya devam edebilirse yılda 2.6 Milyon Dolar kazanabilir. Üstelik Kotick’in hedefleri de eskisine göre biraz değişti, artık parayla ilgili olmayan hedeflere çok az odaklanacak, odak noktası belirli finansal ölçütleri karşılamak olacak.

Bu maaş kesintisi büyük olasılıkla Kotick’in ne kadar fazla maaş aldığı ile alakalı yapılan tartışmalara bir cevap olarak yapıldı. Son zamanlarda yapılan bir listede daha Kotick’in adı geçti ve bu kesinlikle ilk defa değil. ABD’deki en fazla maaş alan CEO’lar arasında 16. sırada yer aldı. Bu listede hisse opsiyonları da dahil olmak üzere Kotick’in 2019’da toplam 30 Milyon Doların üzerinde bir ödeme aldığı hesaplandı. Bu ücretin çoğu gerçek maaşından çok özsermaye yardımlarından kaynaklanıyor.

Kotick, gelecekte daha uzun vadeli özsermaye teşvik ödülleri alabilir. Bu da şirket iyi gitmeye devam ederse, hisse senedi opsiyonları sayesinde Kotick'in çok daha fazla para kazanacağı anlamına geliyor. Yayınlanan belgeye göre maksimum ödemenin Blizzard Activision şirketine eşit seviyede görülen şirketlerin maaşları ile aynı seviyede olacağını, çok yüksek maaşlar verilmeyeceği belirtildi.

Yukarıda bahsedilen belgeler arasında Kotick’in Haziran ayında yönetim kurulunun onayı beraberinde kazanabileceği 200 Milyon Dolarlık bonusu bulunmuyor. Bu bonusun sözleşme değişikliğinden etkilenip etkilenmediği konusunda yorum istendiğinde, bir Activision Blizzard sözcüsü “Bonusun değeri ve zamanlaması Ücretlendirme Komitesinin takdirine bağlıdır." dedi.

Dolayısıyla, maaşı yarıya düşmüş olsa bile Kotick, Activision-Blizzard CEO'su olarak her yıl milyonlar kazanmaya devam ediyor. Bunların yanı sıra potansiyel olarak çok büyük bir bonus ödeme alacak olması ve gelecekte çok daha büyük ödemeler alacak olması da muhtemel.