Activision Blizzard CEO’su 200 milyon dolarlık bonus aldı

Activision Blizzard, CEO’su Bobby Kotick’e 200 milyon dolarlık bonus vermesiyle gündeme geldi. Bu haber ise firmanın 50’nin üzerinde çalışanı işten çıkarması üstüne geldiği içinse tepki çekti. Kotick’e 200 milyon dolarlık bonus veren firma, 2019 senesinde neredeyse 800 çalışanı işten çıkarmıştı.

Kotaku’nun CtW Investment Group tarafından sağlanan veriler ışığında Çarşamba günü paylaştığı rapora göre Activision Blizzard, CEO’su Bobby Kotick’e “Shareholder Value Creation Incentive” (Hisse değer yaratım teşviki) maddesi sebebiyle 200 milyon dolarlık bonus verdi. CtW'nin yazdığına göre Kotick, yazılı kurallara dayanarak geçmiş yıllardaki performansa dayalı olarak, önceki yıllardaki mali hedeflere ulaşılamamış olsa bile, geçmiş yıllardan performans primi talep etme hakkına sahip.

CEO’ya verilecek bonusun miktarını ise şirketin hisse değerleri belirliyor. Şirket büyüme hedeflerini gerçekleştirememiş olsa bile hisse değerlerinde artış yaşandığında bu Kotick’e artı olarak geri dönüş sağlıyor.

Bu haberin çıkmasıyla birlikte bazı kesimlerden tepki geldi. CEO’suna yüz milyonlarca dolar bonus veren firmanın onlarca çalışanı işten çıkarması dile getirildi.