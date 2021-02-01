Activision Blizzard 2021 espor planlarına değindi

Activision Blizzards, yaptığı açıklamalarda bu sene hem Call of Duty hem de Overwatch liglerinde izleyici kitlesini büyütecekleri konusunda güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Bu amaçla alanda aktif olarak kullanacakları bazı araçları da duyurmaya başladılar.

Bu sene, Youtube ile 160 milyon dolar değerindeki üç senelik yayın hakları sözleşmesinin ikinci senesi. Activision Blizzard Esports ve YouTube Gaming'in bu yıl geliştirmek istediği ana özelliklerden biri hesap bağlama. Hesap bağlama geçmişte Overwatch League için Twitch ile anlaşmalı olunduğu sürece sürdürülmüştü. Geçtiğimiz sezonda da Call of Duty ligi bu özelliği ilk kez kullanmaya başlayarak testlere başlamıştı.

Bu deneme süreci sonunda özellik önümüzdeki sezon CDL’e tamamen eklenecek ve OWL için de geri dönecek. YouTube Gaming’in başkanı Ryan Wyatt ise bu özelliklerle birlikte izleyicilerin sezon boyunca kazanabileceği bonus eşyalardan bazılarını açıkladı. Bu eşyalar arasında silah süsleri -uğurları-, amblemler, kartlar ve XP jetonları yer alıyor.

Activision Blizzard Esports Baş Ticari Sorumlusu Brandon Snow, izleyicilerin ödülleri alamdaki en önemli etkenin CDL yayınını ne kadar izlediği olacağını söyledi. Daha çok yayın izleyen seyircilerin ‘üst seviye’ keskin nişancı ‘skin’leri kazanma şansı daha yüksek olacak.

CDL, 2021 sezonu için resmi sponsor listesini açıklamaya hazırlanıyor. Duyurulacak yeni sponsorluk entegrasyonları üzerinde de YouTube ile birlikte çalışıyor. Geçen senenin sponsorları arasında PlayStation, Mountain Dew Amp Game Fuel ve U.S. Air Force yer alıyor.

Bunun yanı sıra Activision Blizzard Esports, OWL için kullanıcıların turnuvalara girmesine olanak tanıyacak yeni bir fantezi temalı pick-em oyununu tanıtacak.

Geçtiğimiz yıl OWL yayınlarından istenilen rakamların alınamaması önceki senelerde Twitch ile yürütülen operasyona kıyasla çok geride kalmasıyla birlikte Snow, bu yılki görüntülenme sayısının artırılmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Call of Duty Ligi (CDL) 11 Şubat’ta başlıyor.