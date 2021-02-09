Ackah'ın kırmızı kartı şaibeli mi, değil mi?

SÜPER Lig’de önceki gün oynanan ve 1-1 biten Büyükşehir Belediye Erzurum-HES Kablo Kayseri maçının 35. dakikasında ev sahibi takımdan Yaw Ackah’ın gördüğü kırmızı kart, iki kulüp arasında görülmemiş bir krize yol açtı.

Erzurumspor, maç sonrası bir açıklama yaparak, devre arasında Kayserispor’dan kiraladıkları Ackah’ın peş peşe 2 sarı kart görmesini ‘şaibeli bir davranış’ olarak değerlendirip suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

KAYSERiSPOR: AKIL ALMAZ GEREKÇE ·

KAYSERİSPoR Kulübü, mavi beyazlıların iddiası üzerine, “Sportif başarısızlık tablosunu, akıldışı bir gerekçe ile mazeretlendirmek ve kulübümüze asılsız ve seviyesiz bir isnatta bulunmak dost bildiğimiz Erzurumspor Kulübü yönetimine yakışmamıştır” açıklamasını yaptı.

ÖMer DÜZGÜn: şekiL beLLi! ·

DÜN ise Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, Kayserispor’a yanıt verdi. “Biz asla Kayserispor camiasını suçlamıyoruz. söylemimiz tamamen futbolcu üzerine” diyen Düzgün, “Ackah bugüne kadar hiç kırmızı kart görmemiş. Maçın 35. dakikasındasın, takımın golü atmış. Baktın ki maç gidiyor yaptın eylemini! Şekil belli, kim ne derse desin” dedi.

ACKAH iŞiNi TFF ÇÖZER



Yazarımız Tahir Kum konuyla ilgili bugünkü yazısında hukukçuların mutlaka bu konuda bir karar vereceğini ifade etti. Yazının ilgili bölümü şöyle;"Erzurumlu Yaw Ackah kiralık çıktığı eski takımı Kayseri’ye karşı bilinçli mi kart gördü? Niyeti ne? Allah’tan Riva’da bu konuda uzman hukukçularımız var! Hatırlayın, geçen sezon F.Bahçeli muriç’in, ‘niyet okuyarak’ bilinçli kart gördüğü için o ‘uzman’ hukukçularca PFDK’ya sevk edildiğini. Mutlaka Ackah’la ilgili de bir ‘niyetleri’ olacaktır!"