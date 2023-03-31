Açılış Beşiktaş'tan kapanış Fenerbahçe'den!

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Süper Lig de pazar günü Ülker Stadı’nda sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın gol istatistikleri, iki takımın oyun karakterleri açısından önemli ipuçları veriyor. 24 karşılaşmada 61 gol atarak ligin en skorer takımı olan sarı lacivertliler, 2.54 gol ortalaması yakaladı. Kanarya’nın bu sezon golsüz biten tek maçı, ilk yarıdaki Beşiktaş derbisi oldu. Siyah beyazlılar ise 25 maçta 45 gol atarak 1.8 ortalamaya ulaştı.

Uzatma dakikalarında en skorer takım Fenerbahçe

İlk 45 dakikalarda ligin en çok gol atan takımı Beşiktaş (27) olurken, siyah beyazlıları 22 golle Fenerbahçe izledi. 46 ile 90 arasında bu kez sarı lacivertlilerin 27 golle zirvede yer aldığını görüyoruz. Beşiktaş 14 golle, bu bölümün en az skor üreten 5 takımından biri. 45+’lar da, 90+’larda en çok gol bulan takım Fenerbahçe. Sarı lacivertliler 45+’larda 4, 90+’larda 8 gol attı. Beşiktaş 45+’larda sadece 1 kez gol üretirken, 90+’larda 3 kez fileleri havalandırdı.

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İki takımın da bu sezonki derbi maç karneleri kırık

İlk 45 dakikalarda iki takım da 7’şer gol yedi. 45+’larda Fenerbahçe kalesini gole kapatırken, Beşiktaş 1 gole engel olamadı. 46 ile 90. dakikalar arasında sarı lacivertliler 17, siyah beyazlılar 14 gol gördü. 90+’larda Fenerbahçe 3, Beşiktaş 1 kez gol yedi. İki ekibin bu sezonki derbi karneleri de benzer. Birbirleri ile oynadıkları maçta 0-0 berabere kalan ezeli rakiplerden Fenerbahçe, Trabzonspor’a 2-0, Galatasaray’a 3-0 yenildi. Beşiktaş ise Trabzonspor’la 2-2 berabere kaldı, Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

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Mağlup duruma düştükleri maçlarda 16'lar puan kaybettiler

Fenerbahçe, mağlup duruma düştüğü 10 maçın 4’ünü kazandı, 2’sinde berabere kaldı, 4’ünde yenildi. 14 puan alan sarı lacivertlilerin kaybettiği puan 16. Beşiktaş, sezonun tamamında 8 kez yenik duruma düştü; 2’şer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı, 8 puan aldı, 16 puan kaybetti. Kartal, Şenol Güneş geldikten sonra yenik duruma düştüğü maçlarda da benzer performans sergiledi. Güneş’li Beşiktaş 14 maçta 4 kez geriye düşerken, 2 mağlubiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet aldı.

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Puan ortalamasında Jorge Jesus 2.25, Şenol Güneş 2.14

Jorge Jesus’lu Fenerbahçe, ligde oynadığı 24 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 54 puan topladı. Portekizli teknik adamın maç başı puan ortalaması 2.25. Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında çıktığı 14 lig karşılaşmasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 30 puan toplayan Güneş 2.14 ortalamaya ulaştı. İki takımın ilk yarıda Vodafone Park’ta oynadığı maç 0-0 sonuçlanırken, Kartal’ın başında Valerien İsmael görev yapıyordu.

Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye karşı galibiyet yüzdesi 17

Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde en çok maçı Fenerbahçe’ye karşı oynadı. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda sarı lacivertliler ile 46 karşılaşmaya çıkan Güneş, 8 galibiyet, 13 beraberlik, 25 mağlubiyet aldı. Tüm maçları 3’er puan üzerinden hesaplarsak Güneş, 138 puanın 37’sini aldı ve 0.8 ortalamaya ulaştı. Güneş’in Fenerbahçe maçlarındaki galibiyet yüzdesi 17, beraberlik yüzdesi 28. Jorge Jesus ise Fenerbahçe’nin başında Beşiktaş’a karşı çıktığı tek maçta 0-0 berabere kaldı

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