Acil durumların sihirbazı: Jose Mourinho! Kazandırdığı 17 puan ve yaptığı tek hata...

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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sezon başında sansasyonel bir biçimde Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Sarı-lacivertliler Portekizli teknik adam yönetiminde maç başına 2.05 puan ortalaması yakalarken Trendyol Süper Lig'de 29 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Zirvenin 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de Mourinho'nun zaman zaman sahaya sürdüğü 11'ler sebebiyle eleştirilen 61 yaşındaki çalıştırıcının yaptığı değişiklikler ile birlikte oyuna direkt olarak etki ettiği görülüyor.

DEĞİŞİKLİKLER 20 MAÇTA 17 PUAN GETİRDİ

Fenerbahçe'nin 2024/2025 sezonu boyunca yaptığı maçların üçünde Jose Mourinho'nun değişiklikleri maçın kaderini değiştirdi.

Bu değişiklikler Fenerbahçe'nin lacivertlilerin Avrupa macerasında tur atlamasını sağlarken Trendyol Süper Lig'de 17 puanı hanesine yazdırmasına da olanak verdi.

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Mourinho'nun Değişikliklerinin Direkt Olarak Puan Getirdiği Maçlar:

1- Antalyaspor - Fenerbahçe: Kostic (Asist), Fred (Asist) - Maç sonucu: 2-0

2- Trabzonspor - Fenerbahçe: Dzeko (Gol), İrfan Can Kahveci (Asist) - Maç sonucu: 2-3

3- Lugano - Fenerbahçe: Ferdi Kadıoğlu (Gol) - Maç sonucu: 3-4

4- Fenerbahçe - Lugano: Mert Hakan Yandaş (Asist) - Maç sonucu: 2-1

5- Kayserispor - Fenerbahçe: Mert Müldür (Asist), Szymanski (Gol) - Maç sonucu 2-6

6- Fenerbahçe - Alanyaspor: İrfan Can Kahveci (Asist) - Maç sonucu: 3-0

7- Samsunspor - Fenerbahçe: Saint-Maximin (Gol) - Maç sonucu: 2-2

6 GOL - 6 ASİSTLİK KATKI ALDI

Portekizli çalıştırıcının yedek kulübesinden oyuna soktuğu isimler toplamda dokuz maçta skora direkt olarak etki etti. Bu oyuncular süre buldukları kısıtlı sürede Fenerbahçe'ye 6 gol - 6 asistlik katkıda bulundular.

Mourinho'nun Değişikliklerinin Sağladığı Gol Katkıları:

1- Lugano - Fenerbahçe: Ferdi Kadıoğlu (Gol) - Maç sonucu: 3-4

2- Fenerbahçe - Lugano: Mert Hakan Yandaş (Asist) - Maç sonucu: 2-1

3- Lille - Fenerbahçe: İrfan Can Kahveci (Gol) - Maç sonucu: 1-2

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4- Fenerbahçe - Alanyaspor: İrfan Can Kahveci (Asist) - Maç sonucu: 3-0

5- Antalyaspor - Fenerbahçe: Kostic (Asist), Fred (Asist) - Maç sonucu: 2-0

6- Samsunspor - Fenerbahçe: Saint-Maximin (Gol) - Maç sonucu: 2-2

7- Trabzonspor - Fenerbahçe: Fenerbahçe: Dzeko (Gol), İrfan Can Kahveci (Asist) - Maç sonucu: 2-3

8- AZ Alkmaar - Fenerbahçe: En Nesyri (Gol) - Maç sonucu: 3-1

9- Kayserispor - Fenerbahçe: Mert Müldür (Asist), Szymanski (Gol) - Maç sonucu 2-6

BİR DEĞİŞİKLİK TERS TEPTİ

Jose Mourinho'nun sarı lacivertlilerin başında çıktığı 20 maçın birinde ise yaptığı oyuncu değişikliği ters tepti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında USG'yi konuk ettiği maçta Bright Osayi - Samuel'i oyuna dahil eden tecrübeli çalıştırıcı, Nijeryalı oyuncunun maçın son dakikalarında yaptırdığı penaltı ile maça olumsuz etki eden tek değişikliğini yapmış oldu. 26 yaşındaki oyuncu pozisyonun sonunda kırmızı kart görürken kullanılan penaltı vuruşunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.