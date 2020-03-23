Açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ile konuştum..."

Twitter'dan bir paylaşım yapan Özüdoğru; "Çok değerli Abdurrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek , moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla." ifadelerini kullandı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!