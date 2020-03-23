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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ile konuştum..."

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Açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ile konuştum..."
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Galatasaray eski yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Corona virüsü testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak ile konuştuğunu söyledi.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Özüdoğru; "Çok değerli Abdurrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek , moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla." ifadelerini kullandı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Açıkladı Abdurrahim Albayrak ile konuştum...

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