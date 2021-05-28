Acer, yeni Predator Triton ve Helios serisini duyurdu

Tamamen yenilenen Predator Triton 500 SE ve Predator Helios 500 dizüstü bilgisayarlar, yeni 11. Nesil Intel Core i9 işlemcileri ve NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU'larının yanı sıra, daha iyi soğutma için Acer’ın 5. Nesil AeroBlade 3D Fan Teknolojisi, DTS: X Ultra ses, Intel Killer E3100 Ethernet Denetleyicisi, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650 ve PredatorSense cihaz yönetim yazılımı gibi bir dizi üstün özellikle donatıldı.

Predator Triton 500 SE Dizüstü Oyun Bilgisayarı

Predator Triton 500 SE hem en yeni AAA oyunlar oynamak hem de işte üretken olmak isteyen oyuncular için tasarlanmış “özel sürüm” bir dizüstü bilgisayar. 11. Nesil Intel Core i9 İşlemci, NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU'su ve 64 GB’a kadar 3200 MHz DDR4 bellek ile desteklenen dizüstü bilgisayar hem iş hem de eğlence için ihtiyaç duyulan tüm gücü sunuyor. Yalnızca 19,9 mm inceliğindeki dizüstü bilgisayar 12 saate varan pil ömrü ve NVIDIA Advanced Optimus teknolojisi sayesinde oyunculara oyunu ve işi istedikleri her yere yanlarında götürme olanağı veriyor. Dizüstü bilgisayarın şık ve temiz tasarımı, oyun oynamaktan zevk alan profesyonellerin, bilgisayarı, bir çalışma cihazı olarak da kullanmasını sağlıyor ve 4 TB’a kadar yüksek hızlı PCIe Gen4 depolamayla oyunlar, video kayıtları veya hesap tabloları için bol miktarda alan sunuyor.

Predator Helios 500 Dizüstü Oyun Bilgisayarı

Predator Helios 500, oyunculara en yeni oyunlar için ihtiyaç duydukları gücü sağlamak amacıyla hız aşırtılabilir 11. Nesil Intel Core i9 işlemciye, NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU’suna ve 64 GB DDR4 3200 MHz belleğe sahip. RAID 0’da bir çift PCIe NVMe SSD ve bir SATA HDD, dizüstü bilgisayarın gelecek nesil oyunlar için de bol miktarda alana sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca çeşitli ekran seçenekleri, oyuncuların donanımdan en iyi şekilde yararlanmasının önünü açıyor. Kullanıcılar, tercihlerine bağlı olarak, 17,3 inç Helios 500’ü tam dizi yerel karartma ve VESA Display HDR 1000 ile üst düzey renk doygunluğu ve kontrast sağlayan AUO AmLED teknolojisiyle güçlendirilmiş 4K Mini LED 120 Hz ekranla donatabilir veya AUO'nun mümkün olan en akıcı görüntüyü sunan 3 ms tepki süreli, süper hızlı FHD 360 Hz ekranını tercih edebilirler.

Predator Connect X5 5G CPE Yönlendirici

Dünyanın ilk Intel Killer uyumlu 5G GPE’si’si olan Predator Connect X5 5G CPE, 4,7 Gbps’ye kadar etkileyici hızlarda 5G bağlantı sunuyor. Oyuncuların ihtiyaçları esas alınarak tasarlanan yönlendirici, sahip olduğu GAME Port ile kısıtlanmamış en hızlı bağlantıyı sağlıyor. Dahası, kullanıcıların X5’in Wi-Fi 6 kabiliyetleri sayesinde hiçbir yavaşlama olmaksızın 256 adede kadar cihazı eş zamanlı olarak yönlendiriciye bağlayabiliyor.

Predator Cestus 335 Oyun Faresi

PixArt 3370 sensörlü ve 2.000 Hz saniyelik geri bildirim özelliğine sahip Predator Cestus 335 ergonomik oyun faresi, tüm hareketlerin, hamlelerin ve vuruşların büyük bir doğrulukla gerçekleştirilmesini sağlıyor. 19.000 DPI ile sınırlandırılmış beş renk kodlu hız seviyesine sahip fare, oyunculara, imlecinin hassasiyet eşikleri arasında kolayca ayarlama ve geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Oyunlar dışındaki içeriklerde gezinmek için kullanılan yüksek hızlı kaydırma düğmesi, kullanıcıların web'de ve forumlarda rahatça dolaşabilmesini sağlıyor.