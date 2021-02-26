Acer, Predator markası ile IEM bilgisayar ve monitör partneri oldu

CES 2021’de duyurulan ve NVIDIA GeForce RTX 3060 Dizüstü Bilgisayar GPU'su ile güncellenen son derece hızlı yeni Predator Triton 300 SE dizüstü oyun bilgisayarı, kilo başına performans sınırlarını zorluyor. NVIDIA Ampere mimarisiyle güçlendirilen cihaz enerji verimliliğini artırıyor, performansı önemli ölçüde hızlandırıyor ve ultra taşınabilir oyun deneyimi için üçüncü nesil Max-Q teknolojilerini içeriyor. Predator Triton 300, oyunculara yüksek güçle sınıfının en iyi taşınabilir oyun deneyimini sunma misyonuyla müthiş bir performans sağlamak için 5 GHz'e kadar hıza ulaşan 11. Nesil Intel Core i7 H35 Serisi Özel Sürüm işlemciyle donatıldı. Acer’ın dahili Vortex Flow tasarımı CPU, GPU ve diğer kritik bileşenlerin soğutulmasını iyileştirerek yüzde 10'luk bir performans artışı sağlarken, DTS: X Ultra ise net ve dengeli sesler sunuyor. 144 Hz yenileme hızına sahip bu güçlü 14 inç FHD ekranlı dizüstü oyun bilgisayarı, üç ince çerçeveyle çevrelenen dayanıklı, tamamen metal bir kasaya sahip olmasının yanında, 1,7 kg ağırlığında ve yalnızca 17,9 mm inceliğinde.

CES’te duyurulan bir diğer yeni dizüstü oyun bilgisayarı Predator Helios 300 hızlı, akıcı ve geleceğe yönelik bir oyun deneyimi sağlamak için NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU’su ve 32 GB’a kadar DDR4 bellek içerecek şekilde yenilendi. 3 ms tepki süreli 240 Hz IPS ekran, oyunculara ipeksi pürüzsüzlükte görüntüler sunarken, DTS: X teknolojisi ve 3D simüle edilmiş çevresel sesler etkileyici bir deneyim sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, kritik bölgeleri sürekli serin tutmak için iki fan ve Acer’ın CoolBoost teknolojisinden faydalanıyor.

Teklifler arasında en yeni yüksek performanslı GPU’lara sahip yeni Predator Orion masaüstü oyun bilgisayarları da yer alacak. Yeni Predator Orion 5000, eşsiz grafiklerden ve yayın yapmaktan keyif alan ciddi oyuncular için tasarlanmış güçlü bir masaüstü bilgisayar ve akıcı, yüksek kare hızlı oyun deneyimi için en yeni NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU ve hız aşırtılabilir 10. Nesil Intel Core i9-10900K işlemciyle donatıldı.

Predator Orion 3000, oyuncuların eSpor serüvenlerine hızla başlamaları için gereken performansı sağlayan ve neredeyse her yere sığabilecek kadar küçük kule tipi bir masaüstü bilgisayar. Orion 3000, gücünü NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU ve 10. Nesil Intel Core i7 işlemciden alıyor.

Resmi Predator IEM Monitörü

Güçlü Predator X25 1920x1080 IPS oyun monitörü, oyunculara ultra düşük gecikme süresi ve mümkün olan en akıcı animasyonları sağlamak için muhteşem 360 Hz yenileme hızına sahip. Bu oran, oyun karelerinin her 2,8 milisaniyede bir görüntülenmesi anlamına geliyor ve milisaniyelerin önemli olduğu rekabetçi nişancı oyunlarında önemli bir avantaj sunuyor. NVIDIA'nın Reflex Latency Analyzer'ını da içeren en yeni NVIDIA G-SYNC teknolojisine sahip olan monitör, NVIDIA'nın en yeni GPU'larına ayak uydurabilmek için gereken her şeye sahip. Reflex Latency Analyzer fare, PC ve ekran performansının eksiksiz ve daha doğru şekilde anlaşılmasını sağlıyor. Reflex Latency Analyzer ile oyuncular, sistemlerinin tam olarak olması gerektiği gibi çalıştığını bilerek güvenle rekabetçi maçlara girebiliyor.