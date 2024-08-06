×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

ACE nedir ne demek? Voleybolda ACE neyin kısaltması?

Güncelleme Tarihi:

#Ace#Voleybol#Ace Ne Demek
ACE nedir ne demek Voleybolda ACE neyin kısaltması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 12:44

Voleybolda ACE, servisle atılan topa müdahale edilememesi sonucu rakip yarı alana değmesi anlamına gelmektedir. Voleybolda "ace," bir oyuncunun servis atışı yaptıktan sonra topun doğrudan rakip sahaya düşmesi ve rakip takımın topa dokunamaması veya düzgün bir şekilde geri döndürememesi anlamına gelir. Ace, servis atan takımın puan kazanmasını sağlar. Bir ace, servis kullanan oyuncunun doğrudan sayıya ulaşmasını sağlayan etkili bir servis anlamına gelir. Genellikle servis atan oyuncunun güçlü ve zor bir servis atışı yaptığı durumlarda ortaya çıkar. Peki, voleybolda ACE nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Atılan serviste top kimseye değmeden direkt rakip yarı alana düşerse bu ACE olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda servisten gelen top, servisi karşılayan oyuncuya dengesiz şekilde değdikten başka bir ifadeyle çarptıktan sonra oyun dışı kalırsa bu da ACE olarak nitelendirilir.

Ancak servisi karşılayan oyuncu uygun manşet pozisyonunu almış olmasına rağmen topu çıkaramazsa bu ACE değil, oyuncunun manşet hatası olarak kabul edilir. Atılan serviste birden fazla rakip oyuncu topa müdahale eder ve top bundan sonra oyun dışı kalırsa bu sayı da ACE değil rakibin hatası olarak maç raporuna geçer.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ace#Voleybol#Ace Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!