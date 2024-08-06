ACE nedir ne demek? Voleybolda ACE neyin kısaltması?

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Atılan serviste top kimseye değmeden direkt rakip yarı alana düşerse bu ACE olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda servisten gelen top, servisi karşılayan oyuncuya dengesiz şekilde değdikten başka bir ifadeyle çarptıktan sonra oyun dışı kalırsa bu da ACE olarak nitelendirilir.



Ancak servisi karşılayan oyuncu uygun manşet pozisyonunu almış olmasına rağmen topu çıkaramazsa bu ACE değil, oyuncunun manşet hatası olarak kabul edilir. Atılan serviste birden fazla rakip oyuncu topa müdahale eder ve top bundan sonra oyun dışı kalırsa bu sayı da ACE değil rakibin hatası olarak maç raporuna geçer.