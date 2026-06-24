Acaba Messi de bizimkiler gibi prim sormuş mudur?

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EN ÖNEMLiSi TAKIMIN OTURMUŞ OLMASI

1-) Bu Dünya Kupası’nda Messi, Mbappe, Kane, Haaland gibi forvetler öne çıktı; santrforların Dünya Kupası’nı mı izliyoruz?

Golcülerin kalitesi tabii ki çok önemli ancak takımın oturmuş olması ve kolektif olarak oyuncu grubunun birlikte hareket etmesi başarıda kilit rol oynuyor. Bu turnuvada Arjantin ve Fransa’yı izliyoruz mesela, ikisi de oturmuş takım oldukları için Messi ve Mbappe işlerini daha kolay yapıyorlar. Yine İngiltere’de Kane de öyle.

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HALKINI MUTLU ETMEK iÇiN UĞRAŞIYOR

2-) 39’una merdiven dayayan Lionel Messi’nin Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Messi 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’i şampiyonluğa taşıdıktan sonra rahatladı. Üstündeki o Dünya Kupası kazanamama baskısı kalkınca daha verimli oldu. Messi 39 yaşına geldi. Nereden baksan milyar dolar serveti vardır değil mi? Ama buna rağmen durmuyor. Sırf halkını mutlu etmek için, Arjantin Milli Takımı’na katkı sağlamak için oynuyor. Yoksa orada niye oynasın değil mi! Adam her şeyi kazanmış zaten. İspat edecek hiçbir şeyi kalmamış, üstelik 39 yaşına gelmiş hâlâ çalışıyor, mücadele ediyor. Keşke bizim milli futbolculara da örnek olsa. Ben şimdi şunu merak ediyorum; acaba Messi hiç ‘Primimiz ne kadar?’ diye sormuş mudur? ‘Bizim Çocuklar’ diyoruz. bağrımıza basıyoruz, buna rağmen karşılaştığımız olaylara bak!

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ÇÖZÜM DEVŞiRMEDE DEĞiL, ÜLKE iÇiNDE

3-) Milli takımımızın temel sorunu santrforsuzluk mu? Bu mevkiye yabancı oyuncu devşirmek bir çözüm olabilir mi?

Temel sorun santrforsuzluk ama bunun çözümü devşirme formülü değildir. Bir ülke futbolunun kalitesi, ülke içinden yetişen oyuncuların varlığıyla ölçülür. Biz yıllardır zaten gurbetçi oyuncuların sırtına binmiş gidiyoruz. Eskisi gibi ülke içinden kaliteli oyuncular yetiştirmemiz lazım. Ne yazık ki büyük takımların özellikle forvetleri yabancı olduğu için ülke içinden santrfor yetişmiyor. Bir Burak Yılmaz, bir Semih Şentürk, bir Serhat Akın bile yok artık. Ben açıkçası ülke içinden yetişmeyen yabancı devşirmeye karşıyım. Bazıları bilmeden konuşuyor, Fransa örneğini veriyor; ‘Milli takımlarında bir sürü Afrikalı var’ diyor. Evet öyle ama bunların hepsi Fransa’da oynadı yetişti.

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KENDiLERiNi iSPAT ETMEK iSTEYECEKLER

4-) ABD maçından beklentileriniz neler?

Bizim için sadece prestij mücadelesi anlamı taşıyan bir maç. Oyuncularımızın kendilerini ispat etme maçı olacak. Sanıyorum Montella bu turnuvada hiç şans vermediği ya da Deniz Gül, Can Uzun gibi az oynattığı futbolcuları oynatacak.

KAAN VE ÇAĞLAR KAÇ TANE MAÇTA OYNADI

5-) Santrfor bulamayışı dışında Montella’nın en büyük hatası nedir?

Milli takımın yedek kulübesindeki oyuncuların yarısı kendi kulübünde oynamayan, istenmeyen isimler. Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Çağlar Söyüncü’yü niye götürdün? Madem götürüyorsun, oynat, şans ver. Oynatmayacağın adamı niye götürüyorsun? 37 yaşındaki Mert’i götüreceğine Berke Özer’i götür. Kaan bu sene Galatasaray’da kaç maç oynadı? Çağlar Fenerbahçe’de kaç tane maçta 90 dakikayı tamamlayabildi? Mesela Suudi Arabistan’da oynayan Merih Demiral niye ilk 11’de? Bundesliga’da çok iyi bir sezon geçiren Ozan Kabak niye kulübede? Orkun Kökçü, Arjantin, İngiltere, Fransa, İspanya hariç dünyanın bütün milli takımlarında oynar, ama nedense bizde oynayamıyor!