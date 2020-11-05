AC MILAN, QLASH ile rekabete katılıyor

Profesyonel futbol kulübü AC Milan, 2020 yılında İtalya’nın en iyi espor organizasyonlarına ödül veren Italian Esports Awards 2020 etkinliğinin kazananı QLASH ile bir ortaklığa imza atıyor. Ortaklıkla birlikte kurulacak yeni takımın adı AC MILAN QLASH olacak. AC MILAN QLASH, özellikle ulusal şampiyonlarla popüler hale gelen futbol simülasyonu oyunlarında aktif olmayı amaçlarken diğer espor dallarında da faaliyet göstermeyi planlıyor.

AC MILAN QLASH, FIFA20 sezonunu dünyada 1. olarak tamamlayan Playstation oyuncusu Diego "QLASH Crazy" Campagnani ve Xbox konsolunda yarışan ünlü İtalyan oyuncu Fabio "QLASH Denuzzo" Denuzzo tarafından temsil edilecek. Her iki oyuncu da eSerie A TIM 2020/2021 şampiyonasının yanı sıra FIFA Global Series ve FIFA Club World Cup gibi diğer resmi FIFA21 yarışmalarına da katılacak.

FIFA'ya ek olarak AC MILAN QLASH, 21-22 Kasım'da oynanacak Brawl Stars World Finals’ta da yarışacak.