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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Abramovich'ten alkışlanacak hareket! Sağlık personeline otelini açtı...

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Abramovich'ten alkışlanacak hareket! Sağlık personeline otelini açtı...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına Stamford Bridge'te bulunan otelin kapısını açtı.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun saatler çalışan ve evlerine gitme imkanı bulamayan sağlık çalışanlarının statta bulunan otelde konaklama ihtiyaçlarını giderebileceği belirtildi.

Oluşacak bütün masrafların kulüp sahibi Roman Abramovich tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Abramovichten alkışlanacak hareket Sağlık personeline otelini açtı...

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