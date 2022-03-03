Abramovich'in kararı sonrası Chelsea'yi satın almak için 4 aday belli oldu!

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Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa futbolundaki en büyük etkilerinden birini İngiliz Chelsea ekibi yaşamış ve kulübün Rus sahibi Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı ile bilinen Abramovich satış kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Chelsea'nin sahibi olmamla ilgili olarak son günlerde medyada çıkan spekülasyonlara yanıt vermek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kulübün çıkarlarına göre hareket ettim ve buna göre kararlar aldım. Mevcut durumda kulübün, taraftarların, personellerin, sponsorların ve kulüp ortaklarının çıkarına olduğuna inandığım kararı verdim ve kulübü satışa çıkardım" demişti.

Rus milyarder ayrıca Chelsea'nin satışından elde edeceği tüm geliri Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlar için bağışlayacağını duyurmuştu.

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KISA SÜREDE RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Abramovich'in bu kararının ardından İngiliz The Sun Gazetesi, Chelsea'yi satın alması muhtemel 4 milyarderi sayfalarına taşıdı.

Habere göre; ünlü iş adamları Sir Jim Ratcliffe, Todd Boehly, Hansjorg Wyss ve Stephen Ross'un Chelsea'yi satın almak için en güçlü adaylar olduğu belirtildi. Adaylardan Hansjörg Wyss, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Abramovich'in satın alması için Chelsea'yi kendisine teklif ettiğini söylemişti.

Wyss açıklamasında, "Abramovich şu anda İngiltere'deki tüm mal varlıklarını satmaya çalışıyor. Ayrıca Chelsea'den bir an önce kurtulmak istiyor. Dün ben ve diğer üç kişi, Abramovich'ten Chelsea için bir teklif aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Bu 4 adayın kısa süre içerisinde Chelsea için resmi teklifte bulunmaları bekleniyor.

"NET GELİR" İFADESİ TARTIŞMA YARATTI

Abramovich'in satış kararı, İngiltere'de en çok konuşulan konulardan biri olmasına karşın tartışmaları da beraberinde getirdi.

Rus milyarder kulübün satış kararını duyurduğu açıklamada, "Kulübün satışı hızlı bir şekilde gerçekleşmeyecek ancak gerekli süreç yakından takip edilecek. Geri ödenmesini gerektiren herhangi bir talebim olmayacak. Bu, benim için hiçbir zaman iş ya da parayla ilgili olmadı. Oyun ve kulübe karşı tavrım hep tutkuyla ilgiliydi. Satıştan elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir vakıf kurulması için ekibime talimat verdim. Bu vakıf Ukrayna'daki savaşın kurbanlarının yararına olacak. Mağdurların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve uzun vadeli iyileşme çalışmalarına destek olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Abramovich'in açıklamasında kullandığı "Geri ödenmesini gerektiren herhangi bir talebim olmayacak" ifadelerinin, kulüpten alacağı olan 1.5 milyar sterlinlik miktarı almayacağı ve paranın tamamının kulüpte kalacağı şeklinde yorumlanırken, "net gelir" ifadesi tartışmalara yol açtı.

İNGİLTERE DUYURDU: KISITLAMALAR GETİRECEĞİZ

İngiltere Güvenlik Bakanı Damian Hinds, Abramovich'in kullandığı "net gelir" ifadesiyle neyi anlatmak istediğini anlamadıklarını ve bu belirsizliğin çözüme kavuşması gerektiğini söyledi. Hinds yaptığı açıklamada, "O ifadeyle ne demek istediğini anlamadım çünkü herhangi bir finansçı, "net gelir" ifadesini farklı bir şekilde yorumlayabilir. Şu an odaklandığımız şey, yaptırımların etkili bir şekilde uygulanması. Daha da ileri gideceğiz, meclisten bazı yasalar geçireceğiz. Rus rejimine acı çektirmek istiyoruz. Bireylerin yanı sıra kurumlara da yaptırımlar uygulayıp finansal kısıtlamalar getiriyoruz. Kimlerin para aklamaya çalışacağına ve mülklerini satıp parayı ülkeden çıkarmaya çalışacağına hakimiz ve buna engel olacağız" ifadelerini kullandı.

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Hinds'in bu açıklaması, Abramovich'in Chelsea'yi satması halinde elde edeceği geliri İngiltere dışına çıkarmasının zorlaştırılacağı ve bu konuda çalışmalar yapıldığı şeklinde yorumlandı.