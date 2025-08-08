Abraham'dan iddialı sözler: 'Beşiktaş daha iyi olacak'

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's'i 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joao Mario, 14, 23 ve 43. dakikalarda ise Tammy Abraham kaydetti.

Maçın ardından karşılaşmanın yıldızı Tammy Abraham açıklamalarda bulundu.

Zaman içinde daha iyiye gideceklerini belirten İngiliz golcü, "Ben geldiğimde iyi bir takımımız ve kadromuz olduğunu biliyordum. Son maçlar istediğimiz gibi gitmedi ama öğreneceğiz ve zaman içerisinde daha iyiye gideceğiz. Beşiktaş daha iyi olacak." dedi.

"ÇOCUKKEN İZLİYORDUM"

Çocukken Süper Lig devlerinin Avrupa'daki maçlarını izlediğini söyleyen Abraham, "Çocukluğumdan beri Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını izliyordum. Türk taraftarların tutkusunu en başından beri biliyordum. Bu harika kulüp, bu harika taraftar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"İYİ VE KÖTÜ GÜNLER OLACAK"

Alınan kötü sonuçlar sonrasında gelen eleştiriler ve şampiyonluk yarışı için gelen sorunun ardından yıldız golcü, "Futbol böyledir, her zaman böyle olmuştur. Takımlar inişler ve çıkışlar yaşar. İyi ve kötü günler olacaktır. En iyi takımlar, bu kötü günlerden çıkış yapan takımlardır. Henüz daha erken, savaşacağız. Lig başlayacak, ben heyecanlıyım." sözlerini sarf etti.

Abraham Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 4 gole ulaştı.