×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Abraham'dan derbi itirafı: 'Fedakarlık yapmam lazımdı!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Tammy Abraham#Orkun Kökçü
Abrahamdan derbi itirafı: Fedakarlık yapmam lazımdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 22:23

Beşiktaş'ta Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, 1-1'lik beraberlikle sona eren Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, maçın ardından 1 puanı değerlendirdi. 

ABRAHAM: FEDAKARLIK YAPMAM LAZIMDI

"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 Puan için mutlu değiliz. Zaman zaman .çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz.

Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurduk. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."

Gözden KaçmasınGalatasarayın serisini Abraham bitirdi Davinson Sanchezin Rafa Silva kabusu: Akıllar geçmişe gitti...Galatasaray'ın serisini Abraham bitirdi! Davinson Sanchez'in Rafa Silva kabusu: Akıllar geçmişe gitti...Haberi görüntüle

ORKUN: BÖYLE BİR ŞEYİN OLMAMASI LAZIM

Haberin Devamı

"İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık. Önde basmamız lazımdı. 1 kişiydi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda baktık. 1-1'den sonra onlar yine de top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Tammy Abraham#Orkun Kökçü

BAKMADAN GEÇME!