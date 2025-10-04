Abraham'dan derbi itirafı: 'Fedakarlık yapmam lazımdı!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, maçın ardından 1 puanı değerlendirdi.

ABRAHAM: FEDAKARLIK YAPMAM LAZIMDI

"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 Puan için mutlu değiliz. Zaman zaman .çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz.

Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurduk. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."

ORKUN: BÖYLE BİR ŞEYİN OLMAMASI LAZIM

"İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık. Önde basmamız lazımdı. 1 kişiydi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda baktık. 1-1'den sonra onlar yine de top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım."