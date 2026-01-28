Abraham sonrası Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Atiba Hutchinson da devrede

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde Tammy Abraham'ı 21 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş'ta forvet arayışları hız kazandı.

Romelu Lukaku’dan istediği yanıtı alamayan, Patrick Schick ile de maaş konusunda anlaşamayan Siyah-beyazlı takımın transfer listesine son giren isim Dortmund’dan Fabio Silva olmuştu. Fakat 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Borussia Dortmund’un, şu an için ayrılığa sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı. Hal böyle olunca yeni isimler üzerinde durulmaya başlandı. Gelen son haberlere göre ise Kara Kartal’ın efsanesi Atiba Hutchinson, kulübe bir öneriyle geldi.

'GEREKİRSE BEN KONUŞURUM'

Buna göre Atiba, Union SG forması giyen vatandaşı Promise David konusunda Beşiktaş'a olumlu rapor gönderirken, gerektiği takdirde genç futbolcuyla kendisinin de konuşacağını bildirdi.

GOL MAKİNESİ

2024 yazında yalnızca 600 bin euro karşılığında Estonya ekibi Kalju FC'den transfer edilen 1.95'lik dev forvet, Union SG'deki ilk sezonunda 41 maçta 24 gol atıp 5 de asist üretti.

Bu sezon 31 maçta görev yapan 24 yaşındaki golcü futbolcu, 14 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Kulübüyle 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Promise David'in piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş teknik heyetinin de David’i istediği belirtilirken, kısa süre içerisinde Belçika ekibine satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinin yapılması bekleniyor.