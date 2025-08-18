×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Abraham lige de fırtına gibi başladı!

Güncelleme Tarihi:

Abraham lige de fırtına gibi başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 07:00

Dün Eyüpspor karşısında da fileleri havalandıran İngiliz yıldız golcü Tammy Abraham, Beşiktaş'ta çıktığı 3 farklı kulvarda da golünü atmayı başardı.

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Tammy Abraham, Süper Lig kariyerine de golle başladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk karşılaşmada açılışı yapan Abraham, UEFA Konferans Ligi’nde St. Patricks’e karşı İrlanda’da hat-trick yapmıştı. Rövanşta da fileleri havalandırmayı başaran 27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile oynanan lig maçında da golünü attı.

7 GOLE DiREKT KATKI

Çıktığı 3 kulvarda da sevinç yaşayan Abraham 5 resmi maçta 6. golünü kaydetti. 1 de asisti bulunan yıldız futbolcu 7 gole direkt katkı verdi.

Abraham lige de fırtına gibi başladı

ORKUN KÖKÇÜ’DEN 4 ŞUT PAS

Orkun Kökçü, Beşiktaş-Eyüpspor maçında en fazla şut pası veren oyuncu olarak dikkat çekti. 85 dakika sahada kalan ve 47 pasının 44’ünde isabet bularak yüzde 94’lük bir oran yakalayan milli futbolcu 4 şut pası verirken, 4 de sahipsiz top kazanmayı başardı.

