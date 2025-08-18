Abraham lige de fırtına gibi başladı!

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Tammy Abraham, Süper Lig kariyerine de golle başladı.
UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk karşılaşmada açılışı yapan Abraham, UEFA Konferans Ligi’nde St. Patricks’e karşı İrlanda’da hat-trick yapmıştı. Rövanşta da fileleri havalandırmayı başaran 27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile oynanan lig maçında da golünü attı.
7 GOLE DiREKT KATKI
Çıktığı 3 kulvarda da sevinç yaşayan Abraham 5 resmi maçta 6. golünü kaydetti. 1 de asisti bulunan yıldız futbolcu 7 gole direkt katkı verdi.
ORKUN KÖKÇÜ’DEN 4 ŞUT PAS
Orkun Kökçü, Beşiktaş-Eyüpspor maçında en fazla şut pası veren oyuncu olarak dikkat çekti. 85 dakika sahada kalan ve 47 pasının 44’ünde isabet bularak yüzde 94’lük bir oran yakalayan milli futbolcu 4 şut pası verirken, 4 de sahipsiz top kazanmayı başardı.