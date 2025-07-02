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Abraham, Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncusu oldu! İşte sözleşme detayları

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Tammy Abraham#Süper Lig
Abraham, Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncusu oldu İşte sözleşme detayları
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:00

Beşiktaş'ın yeni İngiliz golcüsü Tammy Abraham imza için geldi.

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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Tammy Abraham İstanbul’a geldi. İngiliz futbolcuyu taşıyan uçak saat 18.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Yıldız oyuncunun üstünde Beşiktaş forması olduğu görüldü. 27 yaşındaki oyuncu havalimanında yaptığı açıklamada “Türkiye’ye gelmiştim ama İstanbul’a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV’de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum” ifadelerini kullandı.

"BAŞARILAR, KUPALAR KAZANACAĞIM"

Abraham sözlerine şöyle devam etti: “Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş’ın Türkiye’nin ilk spor kulübü olduğunu biliyorum. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım. Üzerinde giydiğimiz formamız çok güzel... Mükemmel. Çok beğendim. Umut ediyorum ki, taraftarlarımızın önünde bu güzel formayla goller atacağım.”

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KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI FUTBOLCUSU

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki oyuncuyu KAP’a da bildirdi ve hem Abraham hem de Roma ile görüşmelere başladığını beyan etti. Resmi olarak açıklanmasa da Beşiktaş, Abraham’ı AS Roma’dan 15 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. 27 yaşındaki oyuncu yıllık 5 milyon Euro’dan 4 yıllığına toplam 20 milyon Euro kazanacak. Abraham 35 milyon Euro’luk maliyetiyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Abraham geçen sezonu da Milan’da kiralık geçirmişti.

 

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#Beşiktaş#Tammy Abraham#Süper Lig

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