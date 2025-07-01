Abraham, atletizmi ve fizik gücüyle fark yaratır!

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Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve Jurasek’in ardından dünyaca ünlü santrfor Tammy Abraham’la da anlaştı.Geçen sezon Milan’da kiralık oynayan ve bonservisi AS Roma’da bulunan İngiliz futbolcu, bugün saat 16.00’da gelerek 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonservisine 16 milyon Euro, kendisine ise yılda 6 milyon Euro’dan 24 milyon Euro ödenecek olan Abraham, toplam 40 milyon Euro’luk maliyetiyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

Peki Abraham nasıl bir oyuncu? Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Kartal’ın yeni transferini her yönüyle mercek altına aldı:

Süper Lig’de çok etkili olur

"Tammy Abraham’ı değerlendirmeye başlarken önce Süper Lig’in genel seviyesi ve kalitesini öne çıkartmak gerekir. Ligimizde Abraham gibi 1.94’lük atletik bir oyuncunun çok etkili olacağını tahmin etmek hiç de güç değil. Santrforların Premier Lig ve Serie A gibi üst düzey liglerdeki gol katkısına bakarsak bu istatistikler yanıltıcı olabilir. Abraham, gol sezgisi güçlü, yüksek toplarda dominant, açık alanda ve geçiş hücumlarında çok etkili bir santrfor.

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Beşiktaş doğru bir hamle yaptı

Pozisyona girme konusunda sorun yaşamıyor ancak bitiricilik, dar alan becerisi ve istikrar konusunda sorunlar yaşayabiliyor. Maç oynama devamlılığı yakaladığı taktirde ligimizde çok başarılı olacaktır. Atletizmi ve fiziği ligimizde fark yaratmak için yeterli. Ayrıca hareketli ve pres özelliği de olan bir santrfor. Beşiktaş yönetimi doğru bir hamle yaptı.”

SÜPER LiG REKORU KIRILABiLiR

Beşiktaş'ın Tammy Abraham için Roma’ya yaklaşık 20 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi. Eğer bu rakam olursa Abraham, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu alanda rekor 19.5 milyon Euro ile Fenerbahçeli En-Nesyri’ye aitti. Beşiktaş, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Tammy Abraham’a yıllık 5 milyon Euro ücret ödeyecek.