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Aboubakar ve Talisca'nın takımı Al Nassr'a büyük şok! Men edildiler...

#Al Nassr#Vincent Aboubakar#Anderson Talisca
Aboubakar ve Taliscanın takımı Al Nassra büyük şok Men edildiler...

Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden men edildiler.

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Eski Beşiktaşlılar Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın formasını giydikleri Al Nassr, gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

Suudi Arabistan Futbol Ligi Kulüp Lisans Temyiz Komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri gerekçesiyle daha önce Al Nassr ve Al Ittihad'a hem ulusal hem de uluslararası lisans vermemişti. İki kulübün yaptığı itirazı Cumartesi günü değerlendiren komite, itirazları reddetti.

Hem Al Nassr'ın hem de Al Ittihad'ın yaptığı itiraz dosyalarını ve belgeleri inceleyen komite, yapılan itirazların yeterli olmadığına hükmetti ve iki kulübe de lisans vermedi.

Alınan karar sonrası Al Ittihad ve Al Nassr, gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı zaten bulunmuyordu. Geçen sezon 3. olarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Al Ittihad, men kararı sonrası turnuvada mücadele edemeyecek.

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#Al Nassr#Vincent Aboubakar#Anderson Talisca

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